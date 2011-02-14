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Defne Joy'un eşi o geceyi anlattı

İlker Yasin Solmaz, eşi Defne Joy Foster'ın ölümünden tam 11 gün sonra dışarı çıktı.

14 Şubat 2011 02:00

T24 - Eşi Defne Joy Foster'ın ölümünden 11 gün sonra Beyoğlu'nda görüntülenen İlker Yasin Soymaz o geceyi anlattı.


Beyoğlu'nda bulunan "Mektup" adlı mekandan çıkarken ikisi kadın 3 kişiyle görüntülenen Solmaz, yapılan haberler karşısına şaşkına döndüğünü söyledi.













hurriyet.com.tr'ye konuşan Solmaz, sanki çapkınlık peşinde koşuyormuş gibi yansıtıldığını ifade ederek; "O gün bir yakınımın bir iş görüşmesi için o mekana gittik. Orada daha önceden tanıdığımız ve Gönül Abla ve kızı ile karşılaştık. Kızını ise ilk kez gördüm. Orada 2 saat kaldık ama ben bu zamanın çoğunda dışarıda sigara içtim. Dışarıya arkadaşları taksiye bırakmak için çıktığım anda da iki kare fotoğraf çekildi. Ben de hiç panik yapmadan yürümeye devam ettim." dedi.

Sanki o mekanda içki içip eğlenmiş gibi bir hava yaratıldığını belirten Solmaz; "Ben orada su dışında bir şey içmedim. Keşke oradaki garsonlara sorsalardı.
Benim içim rahat, ben ne yaptığımı biliyorum. Ama Gönül Abla ve kızı için üzüldüm. Hiç istemeden garip bir olayın içine çektiler."

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