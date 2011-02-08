Defne Joy’la ilgili rapor yok

T24 - Ünlü sunucunun ölümüyle ilgili Adli Tıp’ta henüz bir raporun hazırlanmadığı öğrenildi.



Defne Joy Foster’ın ölümü nedeni üzerine çeşitli iddialar ortaya çıkıyor. Sunucunun, solunum yetmezliğinden ölmediği, kanında uyuşturucu olabileceği söyleniyor.

Konuyla ilgili ntvmsnbc’ye konuşan Adli Tıp yetkilileri; Defne Joy’un ölümü ile ilgili henüz bir raporun olmadığını söylediler. Şu ana kadar bir rapor çıkmadığı, 5 – 6 hafta içerisinde bir rapor hazırlanacağı ve bunun da savcılığa teslim edileceği açıklandı.

Adli Tıp yetkilileri ayrıca bugüne kadar ölüm nedeni ile ilgili yapılan haberlerin tamamen duyumlara dayandığını, kendilerinin açıklama yapmasının mümkün olmadığını söyledi.

Adli Tıp Uzmanı Sevil Atasoy da ntvmsnbc’ye konuyla ilgili bir açıklamalarda bulundu. Atasoy, Adli Tıp’ta ilk yapılan analizlerden birinin tarama testi olduğunu ve burada belli başlı uyuşturucuların arandığını belirtti.

Atasoy, “NIDA5 denen bu taramada kokain, eroin, esrar gibi belli başlı uyuşturucular aranır. Bu belli gruplardan biri yoksa, uyuşturucu bulunmadı denir. Ancak diğer uyuşturucu çeşitlerinin aranmasına devam edilir” dedi.

Atasoy ölüm sebeplerinin bazel aşırı alkol bazen de başka sebepler olabileceğini, bunun için vücuttan alınan kan ve bazı parçaların üzerinde haftalar süren testler yapıldığını belirtti.

Ölüm nedeninin ne olduğunun bulunmasının başlangıç olduğunu ifade eden Atasoy daha sonra Adli Tıp’ın bu nedeni bir temele dayandırmaya çalıştığını anlattı.

Atasoy sözlerini şöyle sürdürdü:

“Solunum yetmezliği dendikten sonra nelerin solunum yetmezliğini tetiklediği araştırılır. Bu alkol de olabilir, kullanılan başka bir madde de. Sonuçta bir sebep bulunur. Ancak bir de negatif otopsi vardır. Ölüm nedeni bulunamaz. O zaman da altta yatan sebep bulunamadı denir.”



