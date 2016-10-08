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Kültür-Sanat

Defne Joy Foster'ın ölümü beyazperdeye taşınıyor

Yönetmen Aslı Özge’nin, yeni filmi ‘Ansızın’ vizyon tarihi için gün sayıyor

08 Ekim 2016 00:32

Yönetmen Aslı Özge’nin, sunucu Defne Joy Foster’ın ölümünün ardından yayınlanan gazete haberlerinden yola çıkarak senaryosunu yazdığı yeni filmi ‘Ansızın’ 14 Ekim’de vizyona giriyor. 

Hürriyet'in haberine göre, ‘Köprüdekiler’ ve ‘Hayatboyu’ filmleriyle birçok ödül kazanan Özge, Almanya’da, Almanca olarak çektiği filminde şiirsel Alman doğasının ortasında insanlardaki kötülük tohumunun nasıl uç verdiğini gerilimli bir şekilde anlatıyor. 

Filmin başrollerini Haneke’nin Beyaz Bant ve Tarantino’nun Eşkiya Çetesi filmlerinde rol alan, son olarak Homeland dizisinde karşımıza çıkan Sebastian Hülk, Julia Jentsch ve Spielberg’in Münih filmindeki rolüyle hatırlanan Hans Zischler paylaşıyor.

Foster’ın hayatını kaybetme sürecini akla getiren bazı detayların olduğu filmi için Özge “Toplumun kadının üstünde yarattığı baskıdan çok, bir bireyin üstünde hissettiği baskıyı anlatmak istedim” dedi.

Dünya galasını 66. Berlin Film Festivali’nde yapan ve festivalden Avrupa Sinemaları Özel Mansiyon Ödülü ile dönen filmi Der Spiegel ve Der Tagesspiegel gibi Alman gazete ve dergileri de manşetlerine taşımıştı. 

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