Defne Joy Foster'ın ölüm nedeni solunum yetmezliği

T24 - Genç yaşta talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın kesin ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu, oyuncu Defne Joy Foster'ın kronik akciğer hastalığına bağlı solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.





Bundan 1.5 ay önce Beyoğlu'nda eğlence dönüşü gittiği gazeteci Kerem Altan'ın evinde fenalaşarak yaşamını yitiren Defne Joy Foster'ın ölümü şüpheli bulunmuştu.

Astım hastası olan Foster'ın vücudunda Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda cinayet şüphesi doğuracak bulguya rastlanmadı.

Olay yerine gelen doktorun yaptığı incelemede, "solunum yetmezliğine bağlı kriz" tanısı konulması, boğulma şüphesini akıllara getirmişti.

Foster'ın cesedini Adli Tıp Kurumu'na gönderen savcı kesin otopsi raporu istemişti.

Adli Tıp uzmanlarının yaptığı tetkiklerde Foster'ın elle yüz kapatmak ya da boyundan sıkmak suretiyle havasız kalarak ölümünün mümkün olmadığı da tespit edildi.

Kimya ve Morg İhtisas Daireleri'nde yapılan ayrı ayrı tetkiklerde Foster'ın, kanında uyuşturucu maddeye rastlanmazken alkol çıktığı öğrenildi.

Foster'ın ölüm nedeni ise kronik solunum yetmezliği hastalığı olan KOAH olduğu tespit edildi.

Rapora göre, Foster'ın nefes borusuna kaçan kusmuk ölümüne neden oldu. Hazırlanan rapor, soruşturmayı yürüten savcılığa bu hafta gönderilecek.