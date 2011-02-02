Defne Joy Foster'ın ardından twitter yorumları

T24 - Sunucu Defne Joy Foster'ın ani ölümü herkes gibi onu tanıyanları da yasa boğdu. İşte Twitter'da yazılanlar...

Dün gece Taksim'de eğlendikten sonra bir arkadaşının evine gelen ve burada rahatsızlanarak hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın ölümü ünlüleri de şaşırttı ve üzdü.

İşte ünlü sunucunun ardından yazılanlar...

EBRU ŞALLI

Kalbi yüreği çok güzeldi.Toprağı bol olsun, hala inanamıyorum şaşkınım :(

BETÜL DEMİR

İnanmak istemiyor insan, allah sevenlerine sabır, Defne'ye de rahmet eylesin

ALPER KUL

Erken kalktım, gün güzel, güneş güzel. Twitter'a girdim... Çok üzüldüm yaaa..

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Birisi şaka desin lütfen!!!!

ECE ERKEN

Ne kadar acı...bu genç yaşta ölümler...Allah ailesine sabır versin...hayat ne kadar basit aslında...yaşıyorsun ansızın gidiyorsun..

ELİF GÜVENDİK

Offffff tüylerim diken diken moralim sıfır dünya tatlısı bir oğul,eşi ,ailesi... Allah sabırlar versin çok zor çokkk..

GİZEM ÖZDİLLİ

Çok üzüldüm çok.. bu nasıl bir kader genç anne...

LEVENT ÜZÜMCÜ

Sanırım beyaz camdakiler gerçekten hiç ölmeyecekmiş gibi geliyor insana. O enerjiyi toprak nasıl hazmedecek bilemiyorum...

MESUT YAR

Günaydın(!) Defne Joy ölmüş. Hakikaten üzüldüm. Sıkı bir dost, zararsız bir insandı. Nur içinde yatsın...

NEDİM SABAN

Hani sabahlar neşeli başlayacaktı? Bu bir şaka olmalı!

PETEK DİNÇÖZ

33 yaşında etrafına neşe saçan Defne'nin ölüm haberine inanamıyorum. Çok üzüldüm...

RAHŞAN GÜLŞAN

Acun'un da en küçük bir bilgisi yok neden olduğuna dair. O sürekli "bebeği bir yaşındaydı" deyip duruyor kontrolsüzce...

REYHAN KARACA

Bebeciği vardı,dünya güzeli bir annesi vardı.Allah anacığına sabır versin.çok severdim çok özeldi benim için çok.

YUNUS GÜNCE

Defne Joy depremi. Ölmüş . Çok....ne diyim...sarsıldım. Boş bakıyorum şu an.Bom boş!

DERYA BAYKAL

Ayyy Defne yaktın bizi Defne. Çok üzüldüm çokkkk. Şaka olsun lütfen...

ECE VAHAPOĞLU

Defne Jos Foster'in ölüm haberini şimdi okudum; şaşkınlık içindeyim... Allah rahmet eylesin; toprağı bol olsun.. kelimeler de yetersiz...





