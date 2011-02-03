T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Defne Joy Foster son yolculuğuna uğurlandı

Sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster için Zincirlikuyu Camisi'nde tören düzenlendi.

03 Şubat 2011 02:00

T24 - Defne Joy Foster, bugün son yolculuğuna uğurlandı. 32 yaşındaki sunucuyu son kez görmek isteyen annesi, cenaze törenine ambulansla getirildi.

Cenaze töreninden kareler - FOTO GALERİ



İşte Defne Joy Foster'ın son görüntüleri... 

Defne Joy Foster'ın ardından twitter yorumları   

Anne Hatice Foster: Allah'ım bana sabır ver

Defne Joy Foster: Hayat hesap yapacak kadar Uzun değil...

'Foster büyük ihtimalle astım krizi nedeniyle öldü!'

Kerem Altan: Barda tanıştık, evde fenalaştı

Ambulans 8 dakikada gitmiş

Sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster için Zincirlikuyu Camisi'nde tören düzenlendi.

Foster'in cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından omuzlar üstünde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceği yere kadar taşındı. Foster'in cenazesi, daha sonra burada toprağa verildi.

Foster'in annesi Hatice Foster, cenaze törenine ambulansla getirildi. Tekerlekli sandalye ile kızının tabutunun yanına gelen Foster, fenalaşınca yeniden ambulansa taşındı.

Hatice Foster, bir süre sonra tekrar tekerlekli sandalye ile cami avlusuna getirildi. Tören boyunca Hatice Foster'ın yanında sağlık ekipleri bulundu.

Törene Foster'in eşi Yasin Solmaz, dayısı Nejat Nayman, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile Azra Akın, Nilgün Belgün, Acun Ilıcalı, Metin Arolat, İpek Tanrıyar, İnci Türkay, Burcu Güneş, Emre Altuğ, Çağla Şikel, Pascal Nouma, Acun Ilıcalı, Emrah, Nedim Saban ve Açelya Akkoyun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu, sunucu ve yapımcı ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze törenine Sezen Aksu, Gülben Ergen ve Ferdi Tayfur'un da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar ise çelenk gönderdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24