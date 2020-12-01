Defne Joy Foster'ın rolünü oynayacak kişi belli oldu

2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın daha önce rol aldığı Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakterini, dizinin yeni versiyonunda Tara Mcmillen'ın canlandıracağı ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı'nın yeni yılda yayına başlayacak Exxen adlı dijital platformunda yayınlanacak Sihirli Annem dizisi sete çıkıyor.
Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Nergis Kumbasar, Lale Başar ve Eylem Yıldız'ın başlıca rollerini paylaşacağı dizide Defne Joy Foster'ın hayat verdiği Eda karakterini kimin oynayacağı merak konusuydu.
Rolün yeni sahibi Tara Mcmillen oldu.