Defne Joy Foster, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

T24

İşte Defne Joy Foster'ın son görüntüleri...

Defne Joy Foster'ın ardından twitter yorumları





Anne Hatice Foster: Allah'ım bana sabır ver

Defne Joy Foster: Hayat hesap yapacak kadar Uzun değil...

'Foster büyük ihtimalle astım krizi nedeniyle öldü!'

Kerem Altan: Barda tanıştık, evde fenalaştı

Ambulans 8 dakikada gitmiş

Eşi sabah öğrendi



‘Hırıltı geliyordu’



‘HESAPSIZIM’ DEMİŞTİ





Annesi Türk, babası Amerikalı



Avukat: En kuvvetli ihtimal ani kriz



Son gece

‘Ellerim kırılsaydı...’



‘Survivor’a gidecekti’



Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster (32), gazeteci yazar Ahmet Altan’ın oğlu, Taraf Gazetesi Yazı işleri Müdürü Kerem Halit Altan’ın evinde hayatını kaybetti. Astım hastası olan Foster’ın “solunum yetmezliği” veya “kalp krizi” nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği belirtilirken, kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nun vereceği raporla ortaya çıkacak.Son dönemde “Yok Böyle Dans” adlı programda yarışmacı olan Foster, önceki gece arkadaş grubuyla birlikte Beyoğlu’ndaki Eelence adlı mekânda eğlendi. Mekândan Kerem Halit Altan’la birlikte ayrılan Foster, Altan’ın Caddebostan Tanzimat Sokak’taki evine gitti.Sabaha karşı fenalaşan Foster için Altan ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekiplerinin Foster’ın öldüğünü açıklamasının ardından durum polise bildirildi. Çantasından astım ilaçları çıkan Foster’ın vücudunda darp izine rastlanmadı.Olay yerine Foster’ın görüntü yönetmeni eşi İlker Yasin Solmaz çağırıldı.Solmaz’ın acı haberi sabah saatlerinde öğrendiği belirtildi. Eve gelerek eşini teşhis eden Solmaz, açıklama yapmak istemedi. Sürekli ağladığı görülen Solmaz’ı yanındaki arkadaşları teselli etmeye çalıştı.Kerem Halit Altan ise avukatlarıyla birlikte polise verdiği ifadesinde şöyle konuştu:“Arkadaşlarımla Eelence Bar’a gittik. Kısa süre sonra Defne üç arkadaşıyla geldi. Sohbet ettik ve arkadaş olduk. Hatta barda birlikte dans ettik. Gece 03.00 civarında bardan, Defne, ben ve iki arkadaşım 4 kişi olarak ayrıldık. Taksi ile Anadolu yakasına geçerken iki arkadaşımızı yolda bıraktık. Eve yeni gelmiştik ve oturduğumuz sırada Defne astımı olduğunu, kendisini kötü hissettiğini ve bir şeyler yemesi gerektiğini söyledi.Ben de ekmek ve zeytin getirdim. O sırada boğazından hırıltı geldiğini hissettim. Yiyeceklerden çok az yedi. Sarhoş olduğunu düşünerek banyoya götürüp yüzünü yıkadım. Bu arada doktor bulmak için yakındaki polikliniğe gittim. Doktor bulamadım. Eve geldiğimde onu baygın görünce hemen özel ambulansı (Back-Up) aradım ve kısa süre içinde geldiler.”Altan verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Polis, Foster’ın birlikte eğlendiği arkadaşlarının bilgisine de başvurdu.Foster son röportajında “Deli misiniz?” sorusu üzerine, “Hesapsızım, hayat hesap yapacak kadar uzun değil” şeklinde cevap vermişti. Foster daha önce rol aldığı “Hayal ve Gerçek” adlı dizideki karakterini anlatırken de “Hayal diye bir kadın var ölüyor, bizim tarafa geçiyor Araf’a... Ben orada kayıtları tutuyorum. Diyorum ki; ‘Şu kısacık ömrümde peri oldum, kötü oldum, sonunda da kayıtları tutuyorum. Hamdım, piştim, yandım gibi” demişti. Rolünde insanları cennete ve cehenneme gidecekler olarak belirleyen Foster, “Bana kalsa herkesi cennete gönderirim” şeklinde konuşmuştu.Annesi Türk, babası Amerikalı olan Foster, 2008’de İlker Yasin Solmaz ile evlendi ve 13 Haziran 2009’da oğlu Can Kılıç dünyaya geldi. İlk olarak Kral TV’de DJ’yi olarak ekrana çıkan Foster, daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu yaptı. Ardından dizi oyunculuğuna başladı. Uzun bir süre “Sihirli Annem” adlı dizide Eda karakterini canlandırdı. “Ruhsar”, “Beyaz Yalanlar”, “Selena”, “Hayal ve Gerçek” gibi dizilerde rol alan Foster, “Çat Kapı”, “Bir İş İçin Lazım”, “NTV Yeşil Ekran”, “Uzman Avı” adlı TV programlarında sunuculuk yaptı. Son olarak Acun Ilıcalı’nın yapımını üstlendiği “Yok Böyle Dans” adlı programa yarışmacı olarak katıldı. Foster geçen hafta yarışmadan elenmiş ve bunun nedenini de “Bebeğim bir süredir hasta. Geceleri uyutmuyor, onun için yeterince çalışamadım” diyerek açıklamıştı...Foster’ın ailesinin avukatı Ayşegül Mermer ise “Foster’ın aramızdan ayrılmasına sebep olan olayla ilgili olarak şu anki en kuvvetli ihtimal astım rahatsızlığına bağlı ani bir krizin ölümü tetiklemiş olması ihtimali. Bunun dışındaki tüm bilgiler asılsız. Başta ailesi olmak üzere sevenleri bu haberlerden büyük bir acı duyuyor” dedi.3 saat önce mutluyduFoster, ölmeden 3 saat önce aralarında modacı Yusuf Kayı, tasarımcı Oral Ünlü ve oyuncu Tolga Karel’in de olduğu arkadaş grubuyla Beyoğlu’ndaydı. Eelence isimli mekânda eğlenen Foster’ın keyifli olduğu, eşiyle mesajlaştığı belirtildi. Gece 03.00 civarında mekândan arkadaşlarıyla ayrılırken Foster, Star TV’nin Süper Starlife kamerası tarafından görüntülendi.Gece Foster’ın çantasını taşırken görüntülenen tasarımcı Oral Ünlü, “Defne çok mutlu ve keyifliydi. O kadar çok alkol de almadı” dedi. Tolga Karel ise “Onun gibi hayat dolu birinin öldüğüne inanamıyorum. Gece boyunca hiçbir anormal durum yoktu. Ayrılırken eve gidip dinlenmesini söyledim. Ellerim kırılsaydı da onu göndermeseydim” diye konuştu. Foster’ın ölümünden önce gittiği mekânın sahibi Özgür Aras da “Çıkışta karşılaşıp sarıldık. Bana üç kez ‘ seni seviyorum’ dedi. Çok mutlu görünüyordu. İnanamıyorum” dedi.Foster’ın “Sihirli Annem” dizisinde uzun süre kardeşini canlandıran İnci Türkay ise “Daha dün Nişantaşı’nda karşılaştık. Çok neşeliydi, ‘Oğlumu da, Yasin’i de alıp Survivor’a gideceğim’ dedi. Çok şaşkınım” şeklinde konuştu. CNN TÜRK Haber spikeri Pınar Esen ile oyuncu eşi Arda Esen, yakın arkadaşları olan Foster’ın vefatıyla yıkıldı. Arda Esen gün boyu Foster’ın eşine eşlik ederken Foster’ın bebeği Can Kılıç’ı da Pınar Esen yanına aldı. Arda Esen “Keşke bu bir rüya olsaydı” dedi.‘Yok Böyle Dans’ programının yapımcısı Acun Ilıcalı da çok üzgündü. Ilıcalı bu hafta ‘Yok Böyle Dans’ ve ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin yayınlanmayacağını söyledi.