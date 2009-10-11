‘Defne beni zaten boşayacaktı!’

Geçen hafta bir kadınla görüntülenen mimar Eren Talu,‘Boşanmamızın o fotoğrafla ilgisi yok’ dedi.



Beyoğlu’nda geçen hafta bir barda kumral bir kadınla samimi görüntüleri gazete sayfalarına yansıdıktan sonra 14 yıllık eşi Defne Samyeli’nin boşanma davası açtığı mimar Eren Talu, ilk kez konuştu. Samyeli’nin boşanma dilekçesinde kendisine psikolojik şiddet uygulamakla suçladığı Talu, önceki gün İstinye Park’ta Lal Dedeoğlu’nun işlettiği Bej Restaurant’ta arkadaşı Ali Kır’la saatlerce oturup şarap içti. Neşeli haliyle dikkat çeken Talu, çıkışta gazetecilerin son gelişmelerle ilgili bir açıklama yapmasını istemesi üzerine sessizliğini bozdu.



Eşini hâlâ çok sevdiğini ve boşanmak istemediğini söyleyen Talu, “Defne Hanım zaten geçen pazartesi sabahı gidip boşanma dilekçesini verecekti. O fotoğrafların da pazartesi çıkması tesadüf oldu. Boşanmamızın o fotoğrafla ilgisi yok. Boşanma bizim daha önce aldığımız bir karardı. Birlikte görüntülendiğim kadını da ben o fotoğraf çekilmeden yaklaşık 4 saat önce tanıdım. Çok iyi bir kadın. Ben ve Defne Hanım bu konu hakkında hiç konuşmuyoruz. Ama durum ortaya çıkarsa, öğrenilirse herkes ‘Vay be’ diyecek” şeklinde konuştu.



Talu, Samyeli’nin boşanma dilekçesinde yer verdiği kıskanç ve baskıcı kişiliği yüzünden hediye ettiği cep telefonuna casus programı yüklediği iddiasına ise güldüğünü belirterek “Onu ben de dilekçede okudum ve güldüm. Çok şaşırdım” diye konuştu.



‘O evde kalmıyor’



Samyeli’nin hakkında evden üç ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Talu, “Bana herhangi bir tebliğ gelmedi. Hem ben evde kalıyorum. Defne Hanım bu aralar evde kalmıyor. Sadece bu.Ayrıca benim çocuklarımla ilgili bir problemim de yok. Şimdiye kadar yazılanların hepsi hayal” diye konuştu. Talu, eşinin psikolojik şiddet iddiasına ise “Eşim bundan 3 - 4 ay önce Hürriyet gazetesine benimle ilgili çok güzel bir yazı yazmıştı. Eğer öyle olsaydı, herhalde bu olmazdı” cevabını verdi.