Definenin üzerinde oturduğunu öne süren köylüye kazı izni verilmedi

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN merkeze bağlı Çalabaş köyünde yaşayan Mikail Gökçe (65), Hitit medeniyetine ait yerleşkenin üzerinde oturduğunu öne sürdü. Arazisinde define olduğunu iddia ederek kazı yapmak için başvuruda bulunan Gökçek\'e, alanın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olduğu belirtilerek izin verilmedi. Gökçe, \"Varsa defineyi çıkarayım. Ben de bu fakirlikten kurtulayım\" dedi.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 40 haneli Çalabaş köyünde oturan Mikail Gökçe, 6 yıl önce köye yol yapılırken, evinin yanındaki harmanlığın yolunu açması için dozer operatörüne ricada bulundu. İş makinesinin çalışması sırasında tünel ortaya çıktı. Tünelin içinde kırık testi parçaları ile karşılaşan Gökçe, tapulu alanında kazı yapmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na başvurdu. Kars Müze Müdürlüğü\'nden uzmanlar gelerek tünelde inceleme yaptı. Uzmanlar evin altında Hitit medeniyetinden kalma yerleşke olduğunu belirtti.

EVİNDE TAMİR BİLE YAPAMIYOR

Definecilerin kaçak kazı yapmasından korktuğunu söyleyen 5 çocuk babası Mikail Gökçe, yıllardır geceleri rahat uyuyamadığını anlattı. Üzerinde yaşadığı tarihi yerleşke yüzünden can güvenliklerinin kalmadığını ileri süren Mikail Gökçe, şöyle konuştu:

\"Yaklaşık 6 yıl önce köyümüzün yolu yapılıyordu. Yolu yapanlardan rica ettim. Bana evimden harman yoluna bir yol yapmalarını istedim. Dozerin vurduğu yerde derin bir çukur oluştu. Çukurun içinde ise uzun bir tünel ortaya çıktı. Biz bu tünelin içine girdik, sadece içinde kırık testi parçaları vardı. Yaklaşık 13 metre derinlikte Hitit medeniyetine ait eserler var. Çocuklar büyüyüp yuvadan uçunca köyde hanımla baş başa kaldık. Hayvanımız yok. Ben çok fakir bir insanım. Uzmanların söylediğine göre hazinenin üzerinde yatıp kalkıyorum. Ama ben kuru ekmeğe muhtacım. Buradan yetkililere sesleniyorum, bir an önce kazı yapılması için izin verilsin. Varsa defineyi çıkartayım. Ben de bu fakirlikten kurtulayım. SİT alanı ilan edilmesinden dolayı evimde tamir bile yapamıyorum. Mağduriyetimin bir an evvel giderilmesini istiyorum.\"

DEFİNE KAZISINA İZİN VERİLMEDİ ​

Mikail Gökçe’nin 2013 yılında verdiği dilekçeye yanıt olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 1 Ağustos 2013 tarihli resmi yazı gönderdi. Tapulu arazisinde define kazısı yapmak isteyen Gökçe’nin belirttiği adresin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olduğunu anımsatılan yazıda, \"2863 sayılı kanun gereği, tescil edilerek koruma altına alınan taşınmaz kültür varlıklarında define arama izni verilemeyeceği, aynı kanunun 50’nci maddesinde ifade edilmekte olduğundan, söz konusu alan için define arama ruhsatı düzenlenmesi mümkün olmamaktadır\" denildi.

Köy Muhtarı Mehmet Çelik ise, Mikail Gökçe\'nin mağdur olduğunu ifade ederek, \"Mikail Gökçe, Kars Müze Müdürlüğü ile sürekli yazışmalar yapıyor, fakat neticeye varılamadı. Kendisine bir ev yapamıyoruz. Çünkü arazisi sit alanı. Kendisinin evinde ekmeği yok ama hazinenin üzerinde oturuyor. Burada hazine olduğunu biliyoruz. Kapıları da vardı, ancak çökmeler olduğundan kapılar da kayboldu. Ne gelen var, ne giden. Eğer bir hazine varsa çıkarsınlar. Bu adamında mağduriyeti giderilsin\" diye konuştu.

Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri ise eskiden sığınak olarak kullanıldığı tahmin edilen alanın Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alındığını ve kültür varlıkları kapsamında olduğundan kazıya izin verilmediğini söyledi.

