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Yaşam

Definecilerin öldürdüğü polisin eşi: Kimliği deşifre olduğu için infaz edildi

"Şakalaşırken vurulduğu kayıtlara geçince, şehit sayılmadı"

12 Ocak 2017 16:04

Mersin’in Tarsus İlçesi’nde 4 yıl önce, ’Silahla şaka yaparken öldürüldüğü’ belirtilen polis memuru Mithat Erdal’ın eşi Sibel Ertürk, eşinin define avcılarının içine ’görevli’ olarak sızdığını, kimliği ortaya çıkınca da infaz edildiğini iddia ederek ’şehit’ sayılmasını istedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 4 yıl önce silahla şaka yaparken öldürüldüğü ileri sürülen polis memuru Mithat Erdal’ın cinayet sanığı Hüseyin Yasak, yargılandığı Tarsus 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşinin, o dönem Tarsus Emniyet Müdürü olan ve 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Yaşar Aksoy tarafından görevlendirildiğini ve define avcılarını yakalamak için içlerine sızdığını ileri süren 2 çocuk annesi Sibel Erdal, kimliği ortaya çıkınca da çete tarafından infaz edildiğini iddia etti.

"Şakalaşırken vurulduğu kayıtlara geçince..."

O dönem araştırılan define soruşturmasının bugün Tarsus 82 Evler Mahallesi’nde, gecekondu türündeki bir evde Özel Harekat polisleri gözetiminde sürdürülen esrarengiz kazıyla bağlantılı olduğunu da savunan Sibel Erdal şöyle dedi:

"Şakalaşırken vurulduğu kayıtlara geçince, şehit sayılmadı. Cinayet sanığı 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp dosya kapatıldı. Oysa, eski müdür Yaşar Aksoy’un bilgisi dahilinde define avcılarının içine sızmıştı. Kimliği deşifre olunca infaz edildi. Definecilerle yaptığı onlarca telefon konuşması ortaya çıktı. Polis olduğu öğrenilince susturulan eşime şehitlik hakkının teslim edilmesini istiyoruz."

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