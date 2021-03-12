Definecilerin evinde 4 milyon liralık painite taşı ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira değerinde, 1.5 kilo ağırlığında painite taşı ele geçirildi. 7 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmasında; Milas'ta 7 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin evlerine dün sabah operasyon düzenledi.Definecilerin evine yapılan operasyonda 4 milyon liralık painite taşı ele geçirildi.

Evde yapılan aramada elmastan daha değerli olduğu bilinen 1,5 kilo ağırlığında painite taşı ile 2 dedektör ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına altına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeden savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlattı.



Polis yetkilileri ele geçirilen taşın piyasa değerinin 525 milyon dolar yani yaklaşık 4 milyon TL olduğunu bildirdi.

Painite taşı

Painite ilk olarak 1954 yılında Burma’da keşfedilmiş ve uzunca bir süre sadece iki örneği olmuştur. 2002 yılında daha fazlası Myanmar ve Burma’da bulundu. 2005 yılına kadar, sadece 25 kristaller var olduğu bilinen ve sadece bir kaç tanesi nadir parçalar arasına girebilmiştir.

Elmastan daha da nadir bulunan Painite kristalinin gramı 9 bin dolardır .