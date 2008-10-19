Definecilere 'müzede temizlik' cezası

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan iki zanlıya, mahkeme tarafından, müze statüsündeki tarihi Türk Ocağı binasını temizleme cezası verildi.



Edinilen bilgiye göre, bir süre önce İnebolu'ya bağlı Dibek köyünde kaçak kazı yapan Ergün Eşen (35) ve Burhan Sergin (40), jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Savcılığa sevk edilen zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Zanlılar hakkında İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, her iki sanığa da 10'ar ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların iyi hallerini dikkate alarak, cezayı kamu hizmetine çevirdi. Kaçak kazı yaparken yakalanan sanıkların, Atatürk'ün 27 Ağustos 1925'te Şapka ve Kıyafet Devrimi'ni gerçekleştirdiği tarihi Türk Ocağı binasında 1 ay süreyle günde 2 saat temizlik yapmalarına hükmedildi.



'Cezadan memnun'



Atatürk'ün balmumu heykelinin yanı sıra İnebolu ziyareti sırasında kullandığı eşyaların ve bazı tarihi eserlerin sergilendiği Türk Ocağı binasında temizlik yaparak cezasını yerine getirmeye başlayan Ergün Eşen, "Daha önce cezaevine hiç girmedim, girmek de istemem. Mahkemenin takdir etmiş olduğu kamu hizmeti cezasından memnun oldum. Cezamı çekerken, ailemden de kopmamış oldum" dedi.



İnebolu'daki ilk kamu hizmeti cezası



İnebolu'da ilk kez kamu hizmeti cezası verildiğini belirten Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gültekin de mahkemelerin kararlarında bu yönde tedbirlere daha yoğun olarak yer verecekleri umudunu dile getirerek, "Kanuna aykırı ve izinsiz define kazısı yapan hükümlü, verilen bu kararla tarihi mirasımızın aslında tüm toplumun ortak değeri olduğunu daha iyi kavrama imkanı bulacaktır" diye konuştu.



Diğer sanık hapsi tercih etti



Ergün Eşen'le birlikte aynı davada yargılanan Burhan Sergin (40) ise yapılan tebligata rağmen mahkemenin verdiği kamu hizmeti cezasına razı olmadı.

Karara göre 10 ay hapis cezası verilen Burhan Sergin'in, 7 ay cezaevinde yatacağı belirtildi. Sergin'in arandığı bildirildi.

