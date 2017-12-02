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Kültür-Sanat

Defineciler antik kentteki kayayı parçaladı

Manisa’da yer alan Aigai Antik Kenti'ndeki antik kalıntılara ve doğal güzelliğe zarar veriliyor

02 Aralık 2017 21:12

Manisa’da yer alan Aigai Antik Kenti içinde tarihsel öneme sahip olduğu değerlendirilen bir kaya kütlesi defineciler tarafından parçalandı.

Yunusemre ilçesinin Köseler Mahallesi sınırlarında yer alan antik kentte yürütülen kazılara başkanlık eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, yaptığı açıklamada, kent alanı içinde bulunan yaklaşık 8 metre yükseklikteki dev kayanın defineciler tarafından özel tekniklerle parçalara ayrıldığını belirtti.

Arkeofili'de yer alan habere göre, bölgede antik kalıntılara ve doğal güzelliğe zarar verildiğini dile getiren Sezgin, kayanın antik dönemde bilinçli olarak tek parça olarak bırakıldığına yönelik tahminlerinin de bulunduğunu söyledi.

Sezgin kayayla ilgili, “Bu kayanın burada olmasının bir anlamı var. Burada bir yerleşim yeri var, genelde yerleşim yerinde büyük kaya kütlesi yoktur. Fakat buradaki kaya özel olarak bırakılmış. Bunlara tüp kayaları diyoruz, tahminlerimiz doğruysa bunlar ana tanrıça Kibele’yi simgeliyor. Bu tahmini doğrular nitelikte kaya kütlesinin önü bir teras gibi düzeltilmiş. Tabii kaya parçalandıktan sonra bu görüntü tamamen kayboldu” dedi.

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