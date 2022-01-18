Defineci, İngiltere'de basılan ilk altın paralardan birini buldu; 7,38 milyon lira kazanacak

İngiltere'de bir defineci, tarlada detektörüyle arama yaparken, ülkede basılan ilk altın paralarından birini buldu. Kral, 3. Henry döneminde basılan paranın günümüze kalan yalnızca 8 örneği olduğu vurgulanırken, batı ile doğu arasındaki ekonomik ilişkilerin başlangıcına ışık tuttuğu belirtildi. Bununla birlikte müzayedeye çıkarılan altın peninin 400 bin sterline (7,38 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor.

İngiltere'de bir defineci, tarlada detektörüyle arama yaparken, ülkede basılan ilk altın paralarından birini buldu. Kral, 3. Henry döneminde basılan paranın günümüze kalan yalnızca 8 örneği olduğu vurgulanırken, batı ile doğu arasındaki ekonomik ilişkilerin başlangıcına ışık tuttuğu belirtildi. Bununla birlikte müzayedeye çıkarılan altın peninin 400 bin sterline (7,38 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor.



ntv.com.tr'nin haberine göre; Ülkenin güneybatısında yer alan Devon kentindeki bir tarım arazisinde metal detektörüyle bulunan Kral III. Henry dönemine ait altın peni 1257 yılında basıldı.

Madeni parada, eski İngiliz kralı süslü bir tahtta oturduğu esnada bir elinde küre ve diğer elinde asa tutarken tasvir ediliyor.

Ayrıca, yeni bulunan altın para, birçoğu müzelerde bulunan ve günümüzde var olduğu bilinen sadece sekiz örnekten birini oluşturuyor.

Bununla birlikte, anonim kalmak isteyen defineci Facebook'ta peninin bir fotoğrafını yayınlayana kadar onun ne kadar değerli olduğunu anlamadı. Müzayede şirketi Spink & Son'un nümismatisti (eski para uzmanı) Gregory Edmund, onu sosyal medya platformunda fark etti.

İngiltere yasası

Diğer taraftan, İngiltere’deki 1996 Hazine Yasası uyarınca, madeni parayı bulan kişi , daha geniş bir keşfin parçası olmadığı sürece, parayı elinde tutabiliyor veya satabiliyor.

Spink & Son tarafından müzayede çıkarılacak olan altın paranın 400 bin sterlin (yaklaşık 7,38 milyon Türk lirası) getirmesi bekleniyor.

Adını vermeyen defineci konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir bin yılın dörtte üçünü nispeten zarar görmeden nasıl atlattığı gerçekten mucizevi. Hayal kurmaya devam eden her defineci gibi, o gün dileğim gerçekleşti ve çok şanslı olan ben oldum” dedi.

Kral III. Henry, 1216'dan 1272'deki ölümüne kadar İngiltere'yi yönetti ve ülke tarihindeki en uzun süre tahtta kalan hükümdarlardan biri oldu.

Spink & Son'un müzayede kataloğuna önsöz yazan King's College London'da ortaçağ tarihi profesörü David Carpenter'a göre, III. Henry 1257'de altın sikkesini basmak için kişisel olarak biriktirdiği hazineyi kullandı.

Bununla birlikte, III. Henry'nin madeni parası, Norman Fethi’nden bu yana altına dökülen ilk madeni paraydı ve o zamandan beri ekonomi gümüş paralarla dönüyordu.