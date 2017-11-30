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Defineci emekli polis, kendi hazırladığı bombayla hayatını kaybetti!

Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı

30 Kasım 2017 15:41

Denizli'de emekli polis memuru şeker ve gübreyle hazırladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. 

Beşparmak Dağı Sarıkaya mevkiinde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen patlamada emekli polis Hüsam Karaçolak yaşamını yitirdi. 

Karaçolak iddiaya göre, yanındaki iki kişiyle birlikte Sarıkaya mevkiine define aramaya gitti. Gübre ve şeker kullanarak el yapımı patlayıcı yaptığı öne sürülen Karaçolak, fitili hazırladığı sırada patlayıcı infilak etti.

Patlama sırasında kolları kopan Hüsam Karaçolak ağır yaralandı. Patlamanın ardından Karaçolak'ın yanında bulunan kişilerin kaçtığı öğrenildi.

Çevredeki bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Hüsam Karaçolak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, infilak eden el yapımı patlayıcıyla ilgili olay yerinde inceleme yaparken, kaçan 2 kişinin kimliğini belirlemek için de çalışma başlattı.

 

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