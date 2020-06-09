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Define için kazdığı çukura düşen adam hayatını kaybetti

09 Haziran 2020 21:18

Gaziantep'in, Yavuzeli ilçesinde define aradığı sırada kazdığı çukura düştüğü ileri sürülen Halil Durgun (50), hayatını kaybetti.

Olay, bugün ilçe kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, 2 arkadaşı ile birlikte define arayan Halil Durgun, dengesini kaybederek kendi kazdığı çukura düştü. Çukurdan çıkarılan Durgun, arkadaşları tarafından araca bindirilerek Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Halil Durgun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durgun'un cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Durgun ile birlikte define için kazı yapan 2 kişiyi gözaltına aldı.

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