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Yaşam

Define avcıları 444 milyon TL'nin peşinde!

İngiliz mühendis yıllardır define avcılarının hayalini süsleyen bir batığı bulmak için çalışmalara başlıyor

06 Ağustos 2012 19:28

 

Shaun Whitehead isimli mühendis, Pasifik Okyanusu’nun ortasında bulunan Cocos adasında saklı olduğu düşünülen ve toplam değerinin 444 milyon TL'yi bulduğu iddia edilen definenin peşine düştü. Whitehead, günümüz teknolojisinin sunduğu imkanlar sayesinde defineyi bulmak için son derece umutlu olduğunu söylüyor.
 
1820’de İngiliz korsanlarca adaya gizlendiği düşünülen definede; 113 altın heykel, 200 sandık dolusu mücevher, 273 mücevher süslü kılıç, bin adet elmas ve yüzlerce altın para olduğu sanılıyor.
 
Arkeolojik bir misyon da üstlenen define avı için Whitehead 15 kişilik bir ekip kurdu. Bunun yanı sıra pilotsuz uçuş yapabilen bir helikopter ve bir arama robotu da ekibe dahil edildi.
 
Buna rağmen İngiliz mühendisin işi kolay görünmüyor. Zira son 200 yıl içerisinde birçok define avcısı ve kaşif saklı olduğu düşünülen hazineyi bulabilmek için Costa Rica’nın 500 kilometre uzağında konuşlanmış adayı ziyaret etti. Bu isimler arasında eski ABD Başkanı Franklin Roosevelt ve Avustralyalı ünlü aktör Errol Flynn da var. Hatta Alman kaşif August Gissler defineyi bulabilmek için 20 sene boyunca Cocos adasında yaşasa da bir sonuç alamamış.
 
Ancak Whitehead, ekibin elindeki teknolojik imkanlar sayesinde, 1820’de İngiliz korsan William Thompson’ın adaya gizlediği hazineyi bulmanın çok da zor olmayacağı görüşünde.
 
Hazinenin çok büyük olmasından ötürü deniz seviyesinden yukarı bölgelere taşınmasının zor olacağını savunan Whitehead, adanın kumsalına ve üstü toprak kaymalarıyla örtülmüş olabilecek doğal mağralara yoğunlaşacaklarını ifade etti.
 
Unesco tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Cocos adasındaki aramayı yapmak için bir buçuk yıl Costa Rica’lı yetkililerle pazarlık eden Whitehead çalışmaların Kasım ayında başlayacağını belirtti. Yapılan anlaşmaya göre, ekibin bulacağı her hazine parçası masraflar karşılığında Costa Rica hükümetine teslim edilecek.

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