Define arayan 6 kişi suçüstü yakalandı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ merkeze bağlı Sedeftepe köyünde define arayanlara yönelik güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 6 kişi suçüstü yakalandı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı birliklere merkeze bağlı Sedeftepe köyünde bir evin avlusunda define arandığı ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren güvenlik güçleri, köyde define avcılarına yönelik operasyon başlattı. Köydeki eve gelen ekipleri, 6 kişi define ararken suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan malzemeler ele geçilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişinin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.
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