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Define arayan 2 kardeş, zehirlenerek öldü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta define aramak için girdikleri 30 metre derinlikteki tünelde jeneratörün egzoz gazından zehirlenen 2 kardeş öldü, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı

19 Şubat 2018 11:54

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta define aramak için girdikleri 30 metre derinlikteki tünelde jeneratörün egzoz gazından zehirlenen 2 kardeş öldü, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, Tokat’a 22 kilometre uzaklıktaki Küçükbağlar köyündeki yığma tepede, dün gece saatlerinde meydana geldi. Tokat’tan Zekai Ak (28), Fatih Danışık (22), Halis Kaya (23) ve Olcay Kaya, define aramak için bölgeye geldi. 4 kişi, önceden kazılmış tünel içerisine yanlarında getirdikleri elektrikli su motorunu çalıştırmak için jeneratör indirdi. Ardından da yaklaşık 30 metre derinliğindeki tünelde su birikintisini boşaltmaya başladılar. Bu sırada jeneratörün egzozundan çıkan gazdan etkilenen 4 kişiden Zekai Ak tünelden çıkarak durumu sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Zekai Ak’ın 3 arkadaşı ise tünelin içinde kaldı.
Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri tünel içerisine girerek 3 kişiden baygın haldeki Fatih Danışık’ı çıkardı. Fatih Danışık ve Zekai Ak ambulansla Tokat Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tünel içerisinde bulunan Halis Kaya ve Olcay Kaya kardeşlerin ise hayatını kaybettikleri tespit edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından iki kardeşin cesetleri çıkardı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halis Kaya ve Olcay Kaya kardeşlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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