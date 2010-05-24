Define ararken öldüler

T24- İzmir'in Bornova ilçesinde define arayan 2 kişi, kazdıkları tünelde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, polisi ve 112 sağlık ekiplerini arayan Erkan Şahin, ağabeyi Özkan Şahin ile arkadaşı İlyas Arabacı'nın Işıkkent semtinde boş arazide define aradıklarını, kendisini telefonla arayan ağabeyinin ''Kazdığımız tünelin içinde sıkıştık, zehirleniyoruz ve bayılmak üzereyiz'' diyerek yardım istediğini bildirdi.

Erkan Şahin ile olay yerine gelen ekipler, Özkan Şahin'i (44) tünelin çıkışında, İlyas Arabacı'yı da (46) tünelin içinde ölü buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Şahin ile Arabacı'nın metan gazından zehirlenerek öldüklerinin tahmin edildiği öğrenildi.

Ölen iki kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.(aa)