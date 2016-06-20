Define aramak için kazdıkları kuyuda zehirlendiler; 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Bozkır ilçesinde define aramak için kuyu kazan üç kişiden biri metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti, iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Define aramak için yaklaşık 15 metre derinliğinde kuyu kazan Ahmet C., Ahmet T. ve Abdullah G., yoğun metan gazı nedeniyle ilk olarak kuyudan çıkarılamadı.

Milliyet'te yer alan habere göre; ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD, Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ahmet T. ve Abdullah G'yi kuyudan çıkardı. Ahmet C.'nin cesedine ise sabah saatlerinde ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.