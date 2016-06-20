T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Define aramak için kazdıkları kuyuda zehirlendiler; 1 ölü, 2 yaralı

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi

20 Haziran 2016 16:38

Konya'nın Bozkır ilçesinde define aramak için kuyu kazan üç kişiden biri metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti, iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Define aramak için yaklaşık 15  metre derinliğinde kuyu kazan Ahmet C., Ahmet T. ve Abdullah G., yoğun metan gazı nedeniyle ilk olarak kuyudan çıkarılamadı.

Milliyet'te yer alan habere göre; ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD, Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ahmet T. ve Abdullah G'yi kuyudan çıkardı. Ahmet C.'nin cesedine ise sabah saatlerinde ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.

 

ETİKETLER

defineKonyadefine kuyusumetan gazızehirlenme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24