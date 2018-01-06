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Define aramak için evinin altında 25 metre tünel kazdı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da evinin altında define arayan Erman B

06 Ocak 2018 11:50

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da evinin altında define arayan Erman B., 4 arkadaşıyla birlikte 25 metre uzunluğunda 3.5 metre derinliğinde ve 1 metre çapında tünel kazdı. Akıllara, \'Salak Milyoner\' filmini getiren olay, ihbar üzerine ortaya çıktı. 
Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk İstiklal Mahallesi 4 bin 112 Sokak\'taki Erman B.\'ye ait müstakil evden geceleri iş makinesi sesi geldiği için uyuyamayanlar, durumu polise bildirdi. Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, eve gittiklerinde ilginç bir manzarayla karşılaştı. Evin bahçesine kurulan makara sistemiyle bir çukurdan toprak çıkarıldığı gören polisler, iyice yaklaştıklarında çukurun aslında bir tünel olduğunu fark etti.
Tünelden çıkan ev sahibi Erman B. ve arkadaşları Ramazan Y., Abdurrahman C., Mahmut M., ile Osman Y., birden karşılarında gördükleri polislere, tuvalet için çukur kazdıklarını öne sürdü. Tünele inip, incelemede bulunan polisler, bunun define bulmak için kazılmış olabileceğinden şüphelenip Erman B. ve 4 arkadaşını gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen 5 kişi, 1\'inci Dünya Savaşı sırasında Fransız askerlerinin bıraktığına inandıkları altınları bulmak için tünel kazdıklarını itiraf etti. 
Tünel kazısında kullanılan iş aletlerine el koyan polis, soruşturmaya devam ediyor.
\'SALAK MİLYONER\' FİLMİ GİBİ
Erman B. ve 4 arkadaşının evin altında define bulmak için tünel kazması, dün hayatını kaybeden Türk Sineması\'nın usta ismi Münir Özkul\'un da oynadığı \'Salak Milyoner\' filmini akıllara getirdi. Filmde ise Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe\'nin canlandırdığı 4 kardeşin, Munir Özkul\'un hayat verdiği Mehmet Çavuş\'un evinin altında kendisine fark ettirmeden tünel kazıp altın araması ve sonunda bulmaları konu ediliyor.

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