Defin kavgası

Hümeyra PARDELİ-Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da kendini asarak intihar eden 4 çocuk annesi Gülten Çoban\'ın eşi ve çocukları ile erkek kardeşleri arasında defin yeri kavgası çıktı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Çoban\'ın cenazesi eşi ve çocuklarının istediği yere defnedildi.

Merkez Palandöken İlçesi\'ne bağlı Yunus Emre Mahallesi Halit Paşa Caddesi Divan Apartmanı\'nda oturan Gülten Çoban dün cuma namazı sonrası evde kimse yokken kendini asarak yaşamına son verdi. 3 aydır antideprasan ilaçları kullanan ve henüz intihar sebebi öğrenilemeyen 45 yaşındaki Gülten Çoban\'ın cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası Çoban\'ın 2\'si kız 4 çocuğu ve eşi ile erkek kardeşleri arasında defin yeri kavgası yaşandı. Yıkanmak için Asri Mezarlık içerisindeki Büyükşehir Belediyesi\'ne ait gasilhaneye getirilen Gülten Çoban\'ın cenazesini erkek kardeşleri Tekman ilçesinin Koçyayla köyünde toprağa vermek isterken, eşi ve çocukları ise cenazenin Tekman\'ın Geçitköyü\'nde defnedileceğini söyledi. Önce Adli Tıp Kurumu, daha sonra gasilhane önündeki tartışma nedeniyle Asri Mezarlık önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Defin yeri kavgası İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram\'ın ailelerle konuşması ile yatıştı. Tartışma bitinceye kadar Gülten Çoban\'ın cenazesi Asri Mezarlık içerisinde araç içerisinde bekletildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Gülten Çoban\'ın cenazesi yaklaşık 6 saat sonra eşi ve çocuklarının istediği yere defnedildi.

FOTOĞRAFLI