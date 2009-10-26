Defileden Malatya Pazarı'na

Cezeryenin tadına bayıldı

Fotoğraf galerisi için tıklayınız

‘Fashionable İstanbul’ moda günleri kapsamında İstanbul’a gelen ünlü top model, önceki gün arkadaşı Clara Amram’ la şehir turuna çıktı.Amram, sabah erken saatlerde Rafaeli’yi kaldığı otelden aldı. Herkesin Kapalıçarşı'ya gideceğini düşündüğü Rafaeli, gazetecileri ters köşeye yatırıp İstinye Park’a gitti.Alışveriş merkezinde önceden belirlediği bir iki mağazaya uğrayan Bar Rafaeli daha sonra soluğu Malatya Pazarı’nda aldı. Burada Mersin’ in ünlü tatlısı cezeryenin tadına bakan ve çok seven Rafaeli, kendisi ve arkadaşları için cezerye aldı. Güzel manken manavdan bol bol taze meyve aldıktan sonra oteline döndü.