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Defilede 'bekâret' gerginliği

Önceki gün bir alışveriş merkezinde düzenlenen defilede podyuma çıkan Şebnem Schaeffer, gergin tavırlarıyla dikkat çekti.

26 Ekim 2008 03:00

Manken Şebnem Schaeffer, önceki gün bir alışveriş merkezinde düzenlenen defilede podyuma çıktı. Şarkıcı Özcan Deniz'le TV'de girdiği "bakireyim" polemiğiyle gündemi meşgul eden güzel manken, podyumda gergin tavırlarıyla dikkat çekti.

Defile sonunda gazetecilerin kendisini beklediğini fark eden Schaeffer, yanına korumasını alarak alışveriş merkezinden kaçar gibi uzaklaştı. Güzel manken, gazetecilerin davayla ilgili sorularını "Avukatım gerekli açıklamayı yaptı. O yüzden hiç konuşmayacağım" diye yanıtladı. Stresli günlerinde kendini yemeğe veren Schaeffer'ın kilo aldığı fark edildi.

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