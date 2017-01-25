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Yaşam

Defalarca gözaltına alınıp serbest bırakılan bakkal Adil Öksüz, soyadını değiştirdi

"Artık ilçe dışına çıkabiliyorum"

25 Ocak 2017 15:48

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi olarak gösterilen Adil Öksüz’ün, Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesi’nde yaşayan hemşerisi aynı isim ve soyadını taşıyan esnaf Adil Öksüz, soyadını ’Cantürk’ olarak değiştirdi.

DHA'nın haberine göre, Hacıveliuşağı Mahallesi’nde bakkallık yapan Adil Öksüz, isim benzerliği nedeniyle zor günler yaşamaya başladı.

Firari Adil Öksüz ile hem aynı adı taşıması hem de Andırınlı olmaları nedeniyle zaman zaman da gözaltına alınıp, gerçek anlaşıldıktan sonra serbest bırakılan Adil Öksüz ilçe dışına çıkmaz hale geldi.

’Bıktım artık’ diyen bakkal Adil Öksüz, soyadını değiştirmeye karar verip geçen yıl Kasım ayında Andırın Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Adil Öksüz, mahkemeye verdiği dilekçede ’Öksüz’ olan soyadının ’Cantürk’ olarak değiştirilmesini talep etti.

'Cantürk' oldu

 

Talebi değerlendiren mahkeme, Adil Öksüz’ün talebini kabul etti. Mahkeme kararıyla ’Öksüz’ soyadı değişen Adil Cantürk, vakit kaybetmeden İlçe Nüfusu Müdürlüğü’ne başvurarak çipli ve Cantürk soyadlı yeni kimlik kartını aldı.

 

"Artık ilçe dışına çıkabiliyorum"

 

FETÖ imamı ile aynı isim ve soyismi taşıması nedeniyle zor günler geçirdiğini, soyadının değişmesiyle o günlerin artık geride kaldığını belirten Adil Cantürk, şunları söyledi:

"Bu isim ve soy isim benzerliğinden ilçe dışına çıkamaz olmuştum. Polis ve askerkontrollerinde saatlerce kendimi anlatmak için çaba sarf ediyordum. Çok şükür o günler artık geçti, artık huzurlu bir şekilde ilçe dışına çıkabiliyorum. Bu hainin de bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini bekliyorum."

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