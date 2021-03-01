Deepfake teknolojisi: İsrail merkezli soyağacı sitesi, ölmüş kişilerin sahte videolarını üretiyor

Şirket, DeepNostalgia (Derin Nostalji) adlı uygulamada "yaşayan kişilerin sahte videolarının yaratılması gibi amaç dışı kullanımları önlemek" videolara ses konulmadığını açıkladı.

'Bu teknolojiye kayıtsız kalamazdık'

Sitenin sıkça sorulan sorular bölümünde yeni uygulamanın "nostalji" amaçlı olduğu belirtilerek şöyle deniliyor:

"Sevdiklerimizi hayata döndüren bu özellik bazı kişiler tarafından 'sihirli' bazı kişiler tarafından da 'ürkütücü' bulunabilir. Sonuçlar tartışmalı olabilir ama bu teknolojiye kayıtsız kalmak zor."

Deep Nostalgia teknolojisi İsrail şirketi D-ID tarafından geliştirildi. Yapay zekanın kullanıldığı bu teknolojinin canlı kişilerin yüz ve vücut hareketlerini temel alıyor.

Sitede Kraliçe Victoria ve Florence Nightingale gibi tarihi figürlerin "canlandırılmış" videoları bulunuyor.