Deepfake teknolojisi: İsrail merkezli soyağacı sitesi, ölmüş kişilerin sahte videolarını üretiyor

"Sevdiklerimizi hayata döndüren bu özellik bazı kişiler tarafından 'sihirli' bazı kişiler tarafından da 'ürkütücü' bulunabilir. Sonuçlar tartışmalı olabilir ama bu teknolojiye kayıtsız kalmak zor."
Şirket bu ayın başında doğum yıldönümünde YouTube'da 16. ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün videosunu yayımlamıştı.
1865'te bir suikast sonucu hayatını kaybeden Lincoln bu videoda "konuşuyor".
Tartışma yaratan bu videonun ardından bazı kullanıcılar Twitter'da kaybettikleri yakınlarının videolarını yayımlamaya başlamışlardı.
'Kraliçe'den sahte Noel mesajı'
İngiltere'de Channel 4 Televizyonu, deepfake teknolojisinin yalan haber yaymak için kullanılması tehlikesine dikkat çekmek için bu yöntemle hazırlanmış sahte bir Kraliçe videosu hazırlamıştı.
Videoda Kraliçe halka alternatif bir "Noel mesajı" vermişti.
İngiltere hükümeti, deepfake teknolojisiyle ilgili bir mevzuat hazırlığı içinde.
Meclis Komisyonu, deepfake teknolojisiyle videoları yapılan kişilerin rızasının alınması şartının getirilmesini istiyor.