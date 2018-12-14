'Deep Turkish Web' kanalının sahibi YouTuber kardeşler serbest

T24

Sabah saatlerinde gözaltına alınan, YouTube'da 840 bin takipçisi bulunan "Deep Turkish Web" isimli kanalın sahibi Emre Kızgır ve Erdi Kızgır kardeşler, akşam saatlerinde adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Türkiye genelinde sosyal medya üzerinden gençleri uyuşturucu madde kullanmaya teşvik ettikleri iddia edilen kişilere yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapılmıştı. Bu operasyon kapsamında gözaltına alınan Emre ve Erdi Kızgır, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüşlerdi.

"Mizah zekanın zekatıdır"

Avukat Cihat Duman, Kızgır kardeşlerin serbest bırakıldığını "Mizah zekanın zekatıdır. İfade hürriyeti anamızdır diyerek savunduğumuz genç müvekkilleri büyük üstad Osman S Aydın ile birlikte savunduk. İmza kontrolü ile serbest kaldılar" mesajıyla duyurdu.