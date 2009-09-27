Dedikodular aşırı zayıflattı

Jolie ile aralarındaki ilişkinin ayrılık noktasına gelmesi dedikoduları ayyuka çıkan Pitt, son olarak eşiyle Kenya’ya gitmeyip, İspanya'da kalarak söylentilerin alevlenmesine neden oldu. Angelina'nın eşi onunla gelmeyi reddettiği için üzüntüden Kenya'da 5 kilo verdiği iddia edildi. Gerçekten aşırı derecede zayıflayan Jolie bu durumla ilgili bir açıklama yapmazken, yakınları durumu “Aşk acısından zayıfladı” diye yorumladı.Brad Pitt'i çocuk bakıcısına masaj yaptırıken yakaladığı için araları bozulan çiftin, Jolie'nin yardım faaliyetleri yüzünden ülke ülke gezmesi ve kilo problemleri yüzünden sık sık tartıştığı ve ayrılığın eşiğine geldiği söylenirken güzel oyuncunun 5 kilo vermesi medyada bunları doğrulayıcı bir durum olarak gösterildi.Çifte yakın kaynaklar küçük kızı Zahara ile Kenya’ya giden Jolie’nin Pitt’le yaşadığı sorunlar yüzünden geziden bir deri bir kemik döndüğünü söyledi. Jolie ile Pitt ilişkilerini kurtarmak için bir ay önce Fransa’nın güneyindeki Miraval şatosuna gitmişti.Bazı kaynaklar ise Angelina'nın kilo vermesinin sebebinin yeni film film projesi için olduğunu söylüyorlar. Henüz resmi olarak açıklanmayan projeye göre sıska bir erkeği canlandıracak olan Jolie, rolünü en iyi şekilde canlandırabilmek için sadece sıvı ile beslendiği özel bir diyet yapıyormuş.