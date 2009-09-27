T24 LogoT24 Logo
Magazin

Dedikodular aşırı zayıflattı

Brad Pitt Angelina ile Kenya'ya gitmeyi reddedince güzel yıldızın üzüntüden 5 kilo verdiği iddia edildi.

27 Eylül 2009 03:00

Brad Pitt  Angelina ile Kenya'ya gitmeyi reddedince güzel yıldızın üzüntüden 5 kilo verdiği iddia edildi.

Jolie ile aralarındaki ilişkinin ayrılık noktasına gelmesi dedikoduları ayyuka çıkan Pitt, son olarak eşiyle Kenya’ya gitmeyip, İspanya'da kalarak söylentilerin alevlenmesine neden oldu. Angelina'nın eşi onunla gelmeyi reddettiği için üzüntüden Kenya'da 5 kilo verdiği iddia edildi. Gerçekten aşırı derecede zayıflayan Jolie bu durumla ilgili bir açıklama yapmazken, yakınları durumu “Aşk acısından zayıfladı” diye yorumladı.

Brad Pitt'i çocuk bakıcısına masaj yaptırıken yakaladığı için araları bozulan çiftin, Jolie'nin yardım faaliyetleri yüzünden ülke ülke gezmesi ve  kilo problemleri yüzünden sık sık tartıştığı ve ayrılığın eşiğine geldiği söylenirken güzel oyuncunun  5 kilo vermesi medyada bunları doğrulayıcı bir durum olarak gösterildi.
Çifte yakın kaynaklar küçük kızı Zahara ile Kenya’ya giden Jolie’nin Pitt’le yaşadığı sorunlar yüzünden geziden bir deri bir kemik döndüğünü söyledi. Jolie ile Pitt ilişkilerini kurtarmak için bir ay önce Fransa’nın güneyindeki Miraval şatosuna gitmişti.

Bazı kaynaklar ise Angelina'nın kilo vermesinin sebebinin yeni film film projesi için olduğunu söylüyorlar. Henüz resmi olarak açıklanmayan projeye göre sıska bir erkeği canlandıracak olan Jolie, rolünü en iyi şekilde canlandırabilmek için sadece sıvı ile beslendiği özel bir diyet yapıyormuş.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24