-Dedikodu yapmak stresi azaltıyor ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - Bilim adamları, başkalarını özellikle bir haksızlığa karşı uyarmak amacıyla yapılan dedikodunun, haksızlığa şahit olmanın yarattığı stresi azalttığını bildirdi. "Journal of Personality and Social Psychology" dergisinin haberine göre, hakkında konuşulacağını bilmek de sosyal davranışı olumlu yönde etkiliyor. Berkely'deki California Üniversitesi bilim adamları, deneklere dört farklı test uyguladı. İlk testte, deneklerin, karşılıklı güvene dayalı, para kazanılan bir oyunda, oyuncuların hile yapmasına verdikleri tepki ölçüldü. 51 denek önce iki kişiyi oyunu oynarken izledi. Oyunculardan biri, daha fazla kazanmak için hile yaptığında, deneklerin kalp atışının hızlandığı tespit edildi. Deneklerin büyük bölümü, oyuncu değişikliği yapıldığında, yeni oyuncuyu hile yapan konusunda uyardı. Hile yapanın bu olumsuz davranışı hakkında bir başkasıyla dedikodu yapmak, deneklerin kalp atışlarının tekrar normal seviyeye düşmesini ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağladı. İkinci testte 111 denek önce özgecilik ve diğer insanlarla işbirliği yapma istekliliğini belirlemek üzere anket doldurdu. Ortalamanın üzerinde sosyal olan kişilerin, hile yapanlardan daha büyük rahatsızlık duyduğu ve bir sonraki oyuncuyu uyarma konusunda daha istekli olduğu görüldü. Bilim adamları, şartları ağırlaştırmak için, hile konusunda diğerlerini uyarma karşılığında deneklerin, araştırmaya katıldıkları için alacakları paranın bir bölümünden vazgeçmelerini istedi. Ancak deneklerin para kaybedecek olması sonucu etkilemedi. Denekler, bu konuda konuşmak için para ödemeyi kabul etti. Testlerin sonuncusuna 300 denek katıldı. Deneklere, 50 dolar değerinde jetonlar verildi ve kazandıklarının kendilerine ödeneceği belirtildi. Oyuncuların bir bölümüne, verilen arada bir gözlemcinin kimin hile yaptığını açıklayacağı söylendi. Özellikle ankette egoist çıkanlar, bu uyarıdan sonra çok dürüst ve işbirliğine açık davrandı. Bilim adamları, hakkında başkalarının konuşacağını bilmenin bu denekleri daha sosyal davranmaya yönelttiğini belirtti.