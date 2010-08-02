'Dedikodu yapar gibi TV'de tartışmayalım Allah aşkına'

T24 - Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Şeref Malkoç'la Erbakan'a yakınlığı ile bilinen Oğuzhan Asiltürk, SP'deki bölünmeyi tartışırken, milli görüş tarihinde görülmeyen bir üslupla kameralar önünde birbirlerini eleştirdiler. Asiltürk, Numan Kurtulmuş ekibinin 'Söz dinlemediğini ve il başkanlarının olağanüstü kongre konusundaki iradesini çarpıtığını' öne sürerken Malkoç, 'Bu aile içi bir mesele, mahalle dedikodusu yapar gibi televizyon karşısında tartışmayalım Allah aşkına' dedi.



SP Genel Başkan Yardımcısı Malkoç, 'Parti içinde Erbakancı, şucu bucu yok' diyerek, parti içinde bir bölünme olmadığını vurguladı. Malkoç sözlerine şöyle devam etti: Siyasi partilerde farklı görüşler çıkabilir, önemli olan topluluğun görüşüdür. Partimiz milli görüşü temsil eden tek partidir. İl başkanları görüşlerini belirttiler. 11 Temmuz'da yapılan kongreden çıkan sonucundan memnun olmayan varsa, görüşünü bildirir, Siyasi Partiler Kanunu ve parti tüzüğü ne diyorsa, o uygulanır" dedi.



Ntv'de Malkoç'la tartışan Oğuzhan Asiltürk ise Saadet Partisi`nde olağanüstü kongre talep eden 650 delegenin imzasının olduğu söyleyerek, "Yapılan bildiriyi il başkanlarının görüşüymüş gibi yansıttılar. Ancak, bildiriyi Numan Bey ve arkadaşları yayınladı. Partideki bütün arkadaşlarımızı severiz ama gerçekleri de görmezden gelemeyiz. Söz dinlemeyip partiyi bu hale getirenler milli görüş çizgisinin dışına çıkmaktadır" dedi.



SP hakkında basında yer alan bölünme iddialarından rahatsızlık duyduğunu ifade eden Malkoç, Asiltürk'ün 'Gerçekleri konuşamıyoruz' sözleri üzerine, 'Aile içi meseleleri mahalle kahvesinde dedikodu eder gibi konuşmayalım' dedi.



Tüm bu tartışmalar sürerken kapatılan Refah Partisi'nin eski Genel Başkanı Necmetin Erbakan, basında da yer alan 'yeni parti kurulacak' iddialarına yanıt verdi.



Erbakan yaptığı açıklamada, yeni parti kuracağı iddialarını yalanlayarak, ''Camiamızın medyanın maksatlı yayınlarıyla bir tuzağın içerisine çekilmek istendiği de aşikardır'' dedi.





Erbakan'ın açıklaması şöyle;



''Milli görüş, milletimizin inancı, tarihi, kimliği ve şuurudur. Biz tarihimizin altın sayfalarını milli görüş ile yazmış bir milletiz. Saadet Partisi de bugün milli görüşü temsil eden tek partidir. Ve milli görüş Türkiye'nin ve insanlığın kurtuluşunun tek çaresidir. Milli görüşü temsil eden Saadet Partisi'nin dışındaki partilerin hepsi temelde birbirleriyle aynıdır. Hepsi işbirlikçi ve taklitçidir. Bizim Milli Görüş olarak en büyük şiarımız ve bizi bütün partilerden üstün kılan özelliğimiz, 40 yıldan beri temel esaslarımıza bağlı olmamızdır.



Yüksek İstişare Kurulu olarak gayemiz Saadet Partimizin milli görüşün temel esaslarından kopmaksızın bu sıkıntılı günlerden biran önce kurtulmasıdır. Art niyetli ve maksatlı haberlerle camiamızda kafa karışıklığına neden olmaya çalışan ve böylece milli görüşü temel esaslarından saptırarak bölmeyi hedefleyen hiçbir yayını tasvip edemeyiz. Kimse heveslenmesin. Milli görüşü temel esaslarından koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Saadet Partimiz'de yaşanan gelişmeler bir takım mihrakları ve bir kısım medyayı fazlasıyla heyecanlandırdığını hepimiz görüyoruz. Bunun sebebi bilindiği gibi Türkiye'mizin tek kalıcı iktidarı milletimizin aslını, kimliğini, ruh kökünü, tarihini ve kendisini milli görüşün temsil etmesidir.



Camiamızın medyanın maksatlı yayınlarıyla bir tuzağın içerisine çekilmek istendiği de aşikardır. Camiamıza bu türden haberler karşısında dikkatli ve uyanık olmaya çağırıyor, camiamızın bütün inananlarını alınlarından öpüyorum. Bu dava büyük bir davadır ve bu dava sahipsiz değildir.''





