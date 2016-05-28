ABD’nin California Üniversitesi’nden psikoloji profesörü Tania Lombrozo, toplumun tasvip etmediği ‘dedikodu’ hakkında "dedikodu sosyal ilişkileri kuvvetlendiriyor" dedi.

Lombrozo, “Toplum yararına dedikodu” diye adlandırılan türüne bulunduğunu ifade ederek, bu dedikodu türünün aslında üçüncü bir kişinin kötü özelliklerini paylaşma yöntemiyle, toplumun geri kalanının zarar görmesini engellediği belirtti. Buna örnek olarak internetten ürün satın alan bir kullanıcının diğer kullanıcı yorumlarından faydalanmasını gösterdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Lombrozo, bir nevi tavsiye niteliği taşıyan bu tarzdaki dedikodular, evriminin bir parçası. Öyleki Almanya’da yapılan bir araştırmada, yaşları 3 ile 5 arasındaki çocuklardan kuklalarla oyun oynayarak belirli bir sayıda fiş toplamaları istendi.

Yeterli sayıda fiş toplayan çocuklara hediye verileceği belirtildi. Çocuklar biri bencil biri cömert iki kukla ile oyun oynadı. Araştırmacılar, odaya ilk giren çocukların iki kukla ile birden oyun oynarken, daha sonra giren çocukların cömert kuklaya yöneldiğini farketti. Bu değişime de çocukların bekleme odasında yaptıkları dedikoduların sebep olduğu tespit edildi. Uzmanlar, çocukların ‘toplum yararına dedikodu’ yapıp kukların itibarını yönettiğini belirledi.