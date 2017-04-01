"Dediğini yapmazsak bizi çarpacağını söyledi"

Adana'da geçtiğimiz günlerde aynı aileden 5 kişinin cinayetinde öldürülen kardeşlerden Mehmet Doğan’ın kendini ‘şeyh’ ilan ettiği, zanlılardan 2’sinin ise müridi olduğu öne sürüldü. Jandarma, Doğan’ın müridi olduğu öne sürülen ve gözaltına alınan Murat Tosun’un eşiyle ilişki yaşadığı, katliamın nedeninin de bu olduğu iddiasını araştırıyor.

Habertürk gazetesinin haberine göre Adana’da, Kozan ilçe merkezi yakınlarındaki çiftlik evinde 28 Mart gecesi, besicilik ve çiftçilik yapan Mehmet Doğan, nikâhsız eşi Ayşe Ayrancı, ağabeyi Hüseyin Doğan ve nikâhsız eşi Fatma Yavuz ile oğulları Hakkı Doğan öldürüldü. Katliam evinden kurtulan Fatma Yavuz’un ilk eşinden olan oğlu Görkem T.’nin ihbarı üzerine, zanlı İbrahim A. yakalandı.

Olayda iki kişi daha gözaltına alındı

Kozan Jandarma Komutanlığı’nda sorguya alınan zanlı İbrahim A. önce susma hakkını kullanmak istemiş, ancak sonra bu haktan vazgeçip ifade vermeyi kabul etmişti. Suçlamayı kabul etmeyen zanlı A.'nın ifadesine göre arkadaşı, Hamdi İnceli ile Murat Tosun da gözaltına alındı.

Katliamın nedenini araştıran jandarma, ‘define anlaşmazlığı’ ihtimalinin yanı sıra Mehmet Doğan’ın zanlılardan Murat Tosun’un eşiyle ilişki yaşadığı iddiasını değerlendiriyor.

Ancak 15 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle bir süre tutuklu kaldığı ortaya çıkan Murat Tosun da eşi de iddiayı reddetti.

Katliamda kullanılan 2 tabancanın ruhsatlı olduğu bilgisine ulaşan jandarma, silahlardan birinin hâlâ görevde olan bir polis memuruna, diğerinin ise bir vatandaşa ait olduğunu tespit etti.

Ekipler, silahların zanlılardan İbrahim Açıkgöz’ün bir yakınının 1 ay önceki düğününde çalındığını belirledi.

"Hap verdi, uçtum"

Mehmet Doğan’ın kendini şeyh ilan ettiğini, Murat Tosun’la birlikte mürit olduklarını öne süren İbrahim A., ifadesinde şu iddiaları ortaya attı:

“Mehmet muska yazar, okuyup üflerdi. Olay günü Murat bir hap verdi, uçtum. Birlikte alkol aldık, Hamdi’nin kullandığı otomobille Mehmet Doğan’ın evine gittik. Murat Tosun tüfekle rasgele ateş açtı, ben sadece Hüseyin Doğan’ı vurdum.

Ev kan gölüne dönünce midem bulandı, kendimi dışarı attım. Bahçedeki kazıya da katılmıştım. Şıh Mehmet yeri gösterdi, kazdık. Dediğini yapmazsak bizi çarpacağını söyledi. Kazıyı Mehmet, Hüseyin, Hüseyin’in oğlu Görkem ve Osmaniye’den gelen 2 kişiyle yaptık.”