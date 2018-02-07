Dedesine ait arsadan geçtiğini öğrendiği yolu trafiğe kapattı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in turistik ilçesi Foça\'da, evini restore ettirirken yola haksız şekilde girdiğini ileri sürdüğü komşusunu belediyeye şikayet eden Mahmut Limnili (55), tesadüf sonucu söz konusu yolun kendisiyle aynı adı taşıyan hayatta olmayan dedesine ait olduğunu öğrendi. Yasal işlemleri tamamlayarak diğer varislerle dedesinin üzerine olan tapunun bir örneğini alan Limnili, Küçükdeniz Sahili Reha Midilli Caddesi\'ne açılan ve ilçenin en hareketli noktalarından olan 161\'inci Sokağı trafiğe kapattı.

İsmetpaşa Mahallesi, 161 Sokak\'taki evinde eşiyle yaşan Mahmut Limnili, aynı sokaktan bir süre önce taş ev alıp, restorasyonu sırasında hem ön hem de yandan yola haksız şekilde girerek genişlediğini iddia ettiği komşusu S.P.\'yi aynı sokakta yaşayan 11 kişi ile birlikte Foça Belediyesi\'ne şikayet etti. Daha önce gelip geçtikleri ve araçlarını park ettikleri yerlerin kamu malıyken, kişisel mülk haline getirilmeye çalışıldığını belirten Limnili ve komşuları, yapılaşmanın iptal edilerek yerin imar planındaki haline dönüştürülmesini istedi. Belediye yetkilileri, şikayet üzerine gelip ölçüm ve tespit yaptı. Ancak düzeltme bir türlü yapılmadı. Tespit sırasında bazı yetkililerin kendisine hakaretvari davranışlarda bulunduğunu savunan Limnili, hakkını mahkemede aramak için belge toplamaya başladı. Aralarında bazı hukukçuların da yer aldığı ortak şikayetçi komşular durumu BİMER\' şikayet etmek ve dava açabilmek için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü\'nden tapu kayıtları ve planlarını çıkarttı. Bu kayıtlarda taşma yapılan bölüm ile yolun tamamını kapatacak şekilde biri 50.67 metrekare diğeri ise 28.76 metrekarelik iki parsel arsanın torunuyla aynı adı taşıyan dede Mahmut Limnili\'ye ait olduğu tespit edildi. Yasal işlemler tamamlanarak dede Mahmut Limnili adına düzenlenmiş olan tapuların birer örneği alındı. Arsaların mirasçılarından Mahmut Limnili, gece bir kazaya sebebiyet vermemek için üzerine fosforlu parçalar yerleştirdiği saksılarla Küçükdeniz Sahili\'ndeki Reha Midilli Caddesi\'ne açılan ilçenin en hareketli noktalarından olan 161 Sokak\'taki yolu kapattı. Yolun geçtiği arsanın dedesinin 6 çocuğuna miras kaldığını belirten Mahmut Limnili, \"Dedemin 6 çocuğu vardı. Amcalarım 3\'ü ve babam rahmetli oldu. Hayatta iki amcam var. Ölen amcalarımın çocuklarıyla birlikte toplam 20 kişi iki tapulu arazinin mirasçısı. Altıda bir pay ile büyük hissedarlardan biri benim. Diğer hissedarların da onayını aldıktan sonra yolu trafiğe kapattım\" dedi.

\'TAPULU ARSAMIZDIR\'

Vatandaşların yolun kapanmasıyla ilgili şikayetleri üzerine bölgeye tekrar gelen Foça Belediyesi yetkililerinin kendisini; saksıların görüntü kirliliği yarattığı gerekçesiyle ceza yazmakla tehdit ettiğini ileri süren Limnili, bu kez yolu iki taraftan tel, tente ve saksılarla kapattı. Üzerine \'Tapulu arsamızdır\' yazılı bidonlarla da vatandaşlara durumu açıklamaya çalıştı.

Olayın kendisine \"Kötü komşu adamı mal sahibi yapar\" atasözünü hatırlattığını belirten Limnili, komşusuna kötü demediğini ama hak ararken 60 yıldır farkında olmadıkları mallarını bulduklarını söyledi. Limnili, \"50 metrekarelik kamu malını kurtarmak için komşularımla birlikte harekete geçtik. Biz durumun kolayca halledileceğini umduk. 3 ay geçti. Israrla hiçbir şey yapılmadığını ve yapılmayacağını gördük. Araştırmalarımız sonucu 60 yıldır farkında olmadığımız 2 arsamızın olduğunu öğrenince iş daha ilginç hale geldi. Bu arada asıl yolun şikayet ettiğimiz komşunun evine paralel ve 3.5 metre genişliğinde olduğunu, komşunun burayı şahsi bahçesi haline dönüştürdüğünü de öğrendik. Belediye hala bu işgali yıkmamakta ısrar ediyor. \'Vatandaşlar bu yola alışmıştık, aç diyorlar\' ama ben onlara belediyenin akla sığmayacak şekilde kapattığı yolları hatırlatıp, \'Alışırsınız\' diyorum. Belediyenin trafiğe kapattığı sokaklardaki mağduriyetleri kendi ürettiğim atasözüyle şöyle anlatıyorum: Karga girmeyen tarlada bereket, araba girmeyen sokakta hareket olmaz diyorum\" dedi.

\'ARTIK MALIMDAN VAZGEÇMEM\'

Limnili sözlerini \"Ok yaydan çıktı. Artık malımdan vazgeçmem. Yolu da açmam. Yakında daha düzgün ve estetik malzemeyle sınırlarımı çevireceğim. İyiki bu işe girişmişim. İki tapu sahibi olduk\" diye tamamladı.

Almanya\'dan emekli işçi olan S.P. ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Foça Belediyesi ile çevreyi güzelleştirme adına bir şeyler yaptık. Şikayet üzerine yan taraftaki duvarı yıktık. Ön taraftaki bir çıkma ise benimle ilgili değil, tamamen belediyenin tasarrufunda. Bundan sonrası beni ilgilendirmiyor\" dedi.

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