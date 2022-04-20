Dedeoğulları'na saldırı davasında talepler reddedildi

Konya’nın Meram ilçesinde 30 Temmuz 2021’de Dedeoğulları ailesinin 12 Mayıs’ta komşuları olan Keleş ve Çalık ailesi üyeleri tarafından ırkçı saldırıya maruz kalmasına dair açılan davanın 3’ncü duruşması görüldü. Konya 8’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada konuşan avukat Atilla Kart, kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; Kart, yeni deliller oluşması sebebiyle Konya 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen katliam dosyası ile 8 Ağır Ceza’da görülen dosyaların birleşmesi gerektiğini söyledi.

Dava dosyasında tutuklu yargılanan Ali Keleş ile Lütfi Keleş’in saldırıyı üstlendiklerine dair itiraflarına dikkat çeken Kart, mahkemenin delillerin karartılmasına zemin sunduğunu belirtti. Kart, “İnsanın hukukunu korumak önemli devamında ise Kürt’ün hukukunu korumak önemli” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, önceki celselerde yazdığı ve henüz yanıtlanmayan müzekkerelerin akıbetinin sorulmasına, dosyaların birleşmesi talebinin reddine, tutuklu yargılanan Lütfi ve Ali Keleş’in tutukluluk halinin devamı ile tutuksuz yargılanan faillerin tutuklanması yönündeki taleplerin reddine karar verdi.

Duruşma 1 Temmuz’a ertelendi.

"Ya adalet sağlanır ya da o ev utanç müzesine çevrilir"

Avukat Abdurrahman Karabulut, duruşmaya ilişkin adliye önünde açıklama yaptı. Katabulut, yargılama sürecine dair eleştirilerini "12 Mayıs saldırı dosyası 1 Temmuz'a, Katlim dosyası davası 29 Haziran'a ertelendi. Er geç adaletin sağlanması için tetikçi ve suç ortaklarından hesap sormaya devam edeceğiz. Ya adalet sağlanır ya da katliamın gerçekleştiği ev utanç müzesine çevrilir" sözleriyle dile getirdi.

Ne olmuştu?

Konya'nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde yaşayan Dedeoğulları ailesi 30 Temmuz'da kendi evlerinde Mehmet Altun tarafından silahlı saldırıya uğramış, saldırıda yedi kişiyi öldürerek evi ateşe verip kaçmıştı.

Olay yerine ihbar üzerine giden polis, Yaşar Dedeoğulları , Barış Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, Serap Dedeoğulları, İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Sibel Dedeoğulları'nın cansız bedenlerini bulmuştu.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada katil zanlısı Mehmet Altun'un da aralarında bulunduğu Keleş ve Çalık ailelerinden 11 kişi hakkında "Canavarca Hisle Tasarlayarak Yedi Kişiyi Kasten Öldürme", "Azmettirme", "Yakarak Mala Zarar Vermeye Azmettirme" suçlarından dava açılmış, Keleş ve Altun ailelerinden 11 kişi tutuklanmıştı.

Konya 5. Sulh Ceza Hakimliği'nde 7 Ekim 2021'de görülen katliam davasında daha önce 12 Mayıs 2021'de gerçekleşen saldırı nedeniyle tutuklan Ali Keleş ve Lütfi Keleş'in bu dosya kapsamında da tutuklanmasına karar verilmiş, dosyadaki tutuklu sayısı 13'e yükselmişti.

12 Mayıs saldırısı

24 yıldır aynı mahallede yaşayan Dedeoğulları ailesi katliamdan yaklaşık 2 ay önce, 12 Mayıs 2021'de yaklaşık 60 kişilik ırkçı bir grubun saldırısına maruz kalmıştı.

Saldırıyı "Biz ülkücüyüz, sizi burada yaşatmayacağız" tehditleriyle düzenleyen grup, yedi kişilik aileyi ağır yaralamıştı. Saldırının ardından tutuklanan yedi kişiden beşi tahliye edilmişti. Ali Keleş ve Lütfi Keleş'in tutuklu yargılandığı dosya kapsamında toplam 9 sanık yargılanıyor.

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, katliam öncesinde ailenin korunması noktasında yeterli güvenlik önlemleri almayan mülki idare amirleri, il ve ilçe emniyet müdürleri ile koruma tedbirini yanıtsız bırakan dosyanın savcısı ve sulh ceza hâkimi hakkında "görevi ihmal" suçundan şikâyette bulunmuştu.