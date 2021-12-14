Dedeoğulları Ailesi'nden 7 kişiyi öldürüp evi ateşe veren Mehmet Altun: Ben oraya barışmak için gitmiştim, amacım öldürmek değildi

Konya'nın Meram ilçesinde Dedeoğulları Ailesi'nden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin arasında cinayet sanığı Mehmet Altun'un bulunduğu 11 kişinin yargılanmasına bugün başlandı. Yanında getirdiği silahla 7 kişiyi öldüren ve evi de ateşi veren Altun amacının öldürmek olmadığını savundu.

Olay, 30 Temmuz 2021 tarihinde Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelmişti. 12 Mayıs'ta Dedeoğulları Ailesi'ne saldırma suçundan tutuklanan komşusu Lütfi K.'nin kayınbiraderi Mehmet Altun, 30 Temmuz'da Dedeoğulları'nın evine giderek yanında getirdiği silahla aile bireylerine ateş açtı. Saldırı sonucunda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek, çocukları Serap, Serpil, Sibel, Metin ve Barış Dedeoğulları yaşamını yitirdi. Altun, katliamdan sonra evi de ateşe verdi. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Mehmet Altun 4 Ağustos'ta özel harekat ekipleri tarafından memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalandı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma nedeniyle adliye binası ve duruşmanın yapıldığı konferans salonu dışında geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Mehmet Altun, tutuklu bulunduğu Kırıkkale Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Sanık Mehmet Altun savunmasında, "Ben oraya barışmak ve barıştırmak için gittim. Kasten öldürmek için gitmedim. Sonuç ise bir felaket oldu. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım" dedi.

Mehmet Altun sözlerine şöyle devam etti:

"Amacım öldürmek değildi, silahı sadece kendimi korumak için aldım. Benzini neden aldım ben de bilmiyorum. Yakmak gibi bir niyetim yoktu. Tamamen konuşmak için gittim. Kendimi belediye çalışanı olarak tanıttım. Aileden Barış'ın olmadığını gördüm. 'Sonra geri gelirim' dedim. Barış gelince tekrar eve gittim.

"Cerrahi maskeyi tanınmamak için taktım"

Cerrahi maskeyi tanınmamak için taktım. Ama kızlardan biri beni tanır gibi oldu. Maskemi çıkarmamı istedi. Maskemi çıkarıp silahı elime aldım. Onlarla kibarca konuştum. Bana taş attılar, kaçtım. Silahı doğrulttum ama ateş edemedim. Vurmak istemedim. Sonra kendimi kaybettim. Nasıl ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Kargaşa anını hatırlamıyorum.

"Kaçmaya başladılar, ateş ettim"

Şarjör değiştirdim, ateş ettim. Kaçmaya başladılar. Yaralılar tekrar saldırdı. Ateş ettim. Kaç kez ateş ettim hatırlamıyorum. Olay 15 ya da 20 dakika sürdü. Hepsinin öldüğünden emindim. Sonra arabaya bindim. Benzin aklıma geldi. Kamera ve delillerin yok olması için benzin dolu bidonu evin içine ittim, ateşe verdim. Beni kimse azmettirmedi. Böyle olsun istemedim. Özür dilerim pişmanım" dedi.

Olayda katledilen 7 kişinin yakınlarını 7 avukat temsil edildi. Öte yandan Van, Şanlıurfa, Batman ve Yalova barolarının davaya katılım talebi ise mahkeme heyeti tarafından reddedildi.