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Yaşam

''DEDEMİN İNSANLARI''NIN ÇEKİMİ SÜRÜYOR  AYDIN (A.A)

22 Haziran 2011 16:36

-''DEDEMİN İNSANLARI''NIN ÇEKİMİ SÜRÜYOR  AYDIN (A.A) - 22.06.2011 - Senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı ''Dedemin İnsanları'' adlı filmin çekimleri Aydın'ın Söke ilçesinde devam ediyor.  Ege'de küçük bir sahil kasabasında yaşayan 10 yaşındaki Ozan ve mübadeleyle küçük yaşlarda Anadolu'ya gelen dedesi aracılığıyla, ailenin ve bir ülkenin geçirdiği büyük değişimi konu alan ''Dedemin İnsanları'' adlı filmin, Girit ve Gökçeada'da başlayan çekimleri Söke'de sürüyor.  Çetin Tekindor, Mert Fırat, Ezgi Mola, Yiğit Özşener, Gökçe Bahadır, Zafer Algöz, Yiğit Arı, Ünal Silver, Ushan Çakır, Mehmet Ali Kaptanlar, Serkan Genç, Durukan Çelikkaya, Hümeyra ve Sacide Taşaner'in rol aldığı filmin Söke'deki çekimleri için Söke Hacı Halil Paşa Kütüphanesi ''belediye binası'' haline dönüştürüldü. Çevresindeki evler de dönemi yansıtacak şekilde düzenlemelerle film platosu haline getirildi.  Çekim aşamasının Söke'nin ardından Bodrum ve Muğla'da devam edileceği, filmin ise bu yıl Kasım ayında vizyona girmesinin planlandığı belirtildi. 

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