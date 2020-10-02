Dedeman’da iki üst düzey yöneticiye 'sır' davası açıldı

Otel zinciri Dedeman, iki eski üst düzey yöneticisi ile davalık oldu. Yürütülen soruşturma sonrası Dedeman Otelleri eski CEO’su Emrullah Akçakaya (55) ile grubun iki önemli otelinde müdür olarak görev yapan Tunay Erdal (45) hakkında 8’er yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Dedeman’ın ticari sırlarını rakip otellerle paylaşmakla suçlanan iki yönetici ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Yürütülen soruşturma geçen hafta tamamlandı ve hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Bilirkişi raporu, bağmısız denetim raporu yanı sıra hem şikâyetçi tarafın hem şüphelilerin tanıklarının ifadelerine yer verilen iddianameye göre, grubun Levent ve Gayrettepe’deki iki otelinde müdür olarak görev yapan Tunay Erdal, ilişkide olduğu kişilere yüklü ödeme yapılmasını sağladı. İddiaya göre Erdal, yakın arkadaşı olan mimar K. K’ye 1 milyon lirayı aşkın ihale verdirdi. İddiaya göre Erdal’ın K.’nin firmasına yaptırdığı işleri fahiş fiyatlara yaptırdı. 2 bin liralık merdiveni 12 bin liraya yaptırmakla suçlanan Erdal, 750 liralık çöp odası işini de 8 bin liraya yaptırdığı iddia ediliyor. K.’ye yapılan ödemeleri Erdal’ın bizzat takip ettiği belirtilen iddianamede, 250 bin liralık çekin bankadan tahsilatını ise ikilinin birlikte yaptığı kaydedildi.

İddianamede Erdal’a yönelik bir diğer suçlama ise düğün törenine ilişkin. Buna göre Erdal, Dedeman’ın otelinde yaptığı düğününde akrabalarını lüks odalarda ağırlattı, eşi ile kral dairesinde kaldı. Anılan düğün nedeni ile grup 78 bin lira zarara uğratıldı. Erdal ayrıca, bir diğer arkadaşı G. B.’den piyasa fiyatının üstünde 200 adet saç kurutma cihazı almak ve eşinin ortak olduğu bir firmaya düşük fiyata otelde yer kiralatmakla suçlanıyor. Dedeman Otelleri eski CEO’su Emrullah Akçakaya ise, grubun ticari sırlarını rakip üç otel firması ile paylaşmakla suçlanıyor. Akçakaya ayrıca, yetkisi olmadan, iki şirket adına imza attığı 11 ayrı sözleşme ile grubu borçlandırmakla suçlanıyor.