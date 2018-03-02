Dedelerin ördüğü kazaklar, Mehmetçiğe gönderildi

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da Tazelenme Üniversitesi\'nin 60 yaş üstü erkek öğrencilerinin ördüğü kazaklar, Mehmetçiğe moral için Afrin\'e gönderildi. Öğrenciler, “Kazaklarımız askerlerimizi cephede bir nebze sıcak tutsun, bizleri de yanlarında hissetsinler istiyoruz\" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle Akdeniz Üniversitesi bünyesinde \"Öğrenmenin yaşı yoktur\" sloganıyla hayata geçirilen Tazelenme Üniversitesi\'nin 60 yaş üzeri öğrencileri, örnek bir davranış sergiledi. Yaşlı erkek öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için derslerde öğrenip ördükleri 40 kazağı moral için Afrin\'e gönderdi.

\'KAZAKLARIN MANEVİ DEĞERİ YÜKSEK\'

Alzheimera meydan okumak için örülen kazaklar, öğrenciler tarafından Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Altunkaya\'ya teslim edildi. Tazelenme Üniversitesi\'nin iki yıldır faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Altunkaya, “Belli yaşa gelmiş, emekli olmuş insanlarımız evde boş oturmak yerine üniversite ortamında birtakım kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunuyor. Derslere katılıyor, örgü örüyor, yemek yapıyorlar. Bugün de ördükleri kazakları Afrin\'e gönderiyorlar\" dedi. Prof. Dr. Altunkaya, kazakların manevi değerinin büyük olduğuna değinerek, “Bu milletimizin birlik beraberlik içinde hareket etmesine bir örnektir. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerimizin kendi imkânları ölçüsünde örmüş oldukları o kazakları Afrin\'e göndermesi bizi çok mutlu etti ve duygulandırdı\" ifadelerini kullandı.

\'SICAK TUTSUN\'

Afrin\'de vatanları için seve seve savaşan askerler için ördükleri kazakları göndermenin gururunu yaşayan Tazelenme Üniversitesi öğrencisi İsmail İkiler, “Bizim için Afrin\'de savaşan askerlerimizi hiç olmazsa bir parça sıcak tutsun, vatanın sevgisini hissetsin diye derslerde ördüğümüz bu kazakları onlara gönderiyoruz. Vatanlarını seve seve canlarını vermek için orada koşturdukları için bizlerden de onlara selam olsun diye bu kazakları gönderiyoruz\" diye konuştu.

\'MEHMETÇİĞİMİZ BİZİ YANINDA HİSSETSİN\'

İki senedir Tazelenme Üniversitesi\'nde öğrenci olan Erdal Türker (71) de, “Ördüğümüz kazakları bugün vatanı için Suriye\'de savaşan erlerimiz için en azından bizleri de yanlarında hissetsin diye göndermeye karar verdik. Askerlerimize selam olsun\" sözleriyle duygularını paylaştı.

\'ASKERLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ\'

Mehmetçiğin kahramanlıkları ile gurur duyduklarını ifade eden 2\'nci sınıf öğrencisi İzzetin Gökalp, “82 yaşındayım ve bu kazağı kendim ördüm. Suriye\'de savaşan kahraman Mehmetçiğimize bir nebze olsun yardım yönüyle hareket ettik. Onların kahramanlıkları her zaman gururumuz, mutluyuz\" ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmen Şerafettin Ayhan da “Geçen yıl Tazelenme Üniversitesi\'ne başladım. Sınıfını geçebilmek için örgüde başarılı olmak gerekiyor. Ördüğüm kazaklar görevdeki askerlerimize gönderileceği için çok mutluyum. Seve seve de gönderiyorum\" diye konuştu.

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