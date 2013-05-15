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Yaşam

Dedelerimiz daha zekiydi

Yapılan bir araştırma atalarımız daha zeki olduğunu kanıtlayarak birçok halkın zeka katsayısının her on yılda üç sayı artarak yükseldiğini savunan 'Flynn etkisi' fenomenini de yalanlamış oldu

15 Mayıs 2013 11:03

Yapılan bir araştırma 1800’lü yıllardan bu yana kişilerin zeka kat sayılarının azalarak tepki sürelerinin daha da arttığını ortaya koydu.

İsveç Umea Üniversitesi, Amsterdam Üniversitesi ve İrlanda Cork Üniversitesi’nden bilim insanlarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri çalışmaya göre 1889 yılında ortalama bir zekaya sahip olan bir kişi 183 milisaniyede tepki verirken, 2004 yılında yaşayan birinin 253 milisaniyede tepki verdi.

Araştırmacılar her on yılda IQ seviyesinin 1.23 sayı gerileyerek 19’uncu yüzyıldan bu yana insan zeka seviyesinin 14 sayı gerilediğini öne sürdü. Araştırmacılar ayrıca aynı durumun kadınlarda aynı olduğunu ve zaman içinde yavaşlayan reflekslerin atalarımızın bizden daha zeki olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Taraf gazetesinin Daily Mail'e dayandırdığı haberine göre, öte yandan çalışma, 20’nci yüzyılın başlarına kadar birçok halkın zeka katsayısının her on yılda üç sayı artarak yükseldiğini savunan “Flynn etkisi” adı verilen bir fenomeni de yalanlamış oldu.

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