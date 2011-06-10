-DEDEKTÖR KÖPEKLER MEZUN OLDU ANKARA (A.A) - 10.06.2011 - Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünce eğitim verilen beş narkotik dedektör köpek ile dört çay-tütün dedektörü köpek mezun oldu. Köpeklerin mezuniyeti dolayısıyla Gümrük Müsteşarlığı önünde tören düzenlendi. Gümrük Müsteşar Yardımcısı Neşet Akkoç, burada yaptığı konuşmada, 23 narkotik dedektör köpeğin çeşitli sınır kapılarında ve hava alanlarında görev yaptığını söyledi. Bugün de beş narkotik köpeği ile dört çay-tütün dedektörü köpeğin mezun edildiğini belirten Akkoç, eğitimleri tamamlanan bu köpeklerin de çeşitli sınır kapılarında göreve başlayacaklarını bildirdi. Çay-tütün dedektörlerini ilk kez geçen yıl Kasım ayında eğitmeye başladıklarını ve bunların Gürbulak, Öncüpınar ve Cilvegözü sınır kapılarında görev yaptıklarını anlatan Akkoç, bu köpeklerin toplam 1 milyon 824 bin lira civarında kaçak yakalama gerçekleştirdiğini belirtti. Akkoç, ''Olumlu neticeler alıyoruz. Bu köpekler teşkilatın gücüne güç kattı'' diye konuştu. Bu yıl içinde Akyurt'ta Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne ait bir köpek eğitim merkezinin temelini atacaklarını söyleyen Akkoç, önümüzdeki yıl faaliyete geçirecekleri merkezin dünya standartlarında olacağını dile getirdi. Akkoç, merkezde her türlü sağlık donanımının, veterinerlik hizmetleri ve eğitim alanlarının bulunacağını kaydetti. -PSYCHO KONSANTRE OLAMADI- Akkoç'un konuşmasının ardından, köpek idarecileri bir minibüsün plakasının arkasına yerleştirdikleri uyuşturucuyu bulması için narkotik dedektörü Psycho'yu görevlendirdi, ancak Psycho, arama yapmadı. Bunun üzerine bir diğer dedektör köpek Paula minibüsün yanına getirildi ve saklanan uyuşturucuyu buldu. Köpeklerin eğiticisi Cumhur Fatih Aydın, Psycho adlı dedektör köpeğin kalabalıktan bunaldığı için arama yapmadığını söyledi. Aydın, gazetecilerin ''bu köpek gümrük kapılarında kalabalıkta nasıl arama yapıyor'' sorusu üzerine de gümrük kapılarında aramaların kapalı alanlarda yapıldığını, bu nedenle köpeklerin kalabalık ya da yoğunluktan etkilenmelerinin söz konusu olmadığını ifade etti. Aydın, ''Gümrük kapılarındaki modernleştirme çalışmalarından sonra arama hangarlarının tamamı hemen hemen dış etkilere kapalı. Dolayısıyla köpekler rüzgardan, yağıştan veya insan faktöründen etkilenmedikleri için rahatlıkla arama yapılabiliyor. Az önce tamamen kalabalıktan kaynaklanan bir problem yaşadık. Gerek izleyiciler gerek basın mensuplarının arama alanına çok yakın olmaları nedeniyle köpeğimiz konsantrasyon sorunu yaşadı, odaklanamadı. Psycho'nun çok başarılı bir köpek olduğunu söyleyebilirim'' dedi. -DEDEKTÖR KÖPEK SAYISI 39'A ÇIKIYOR- Mevcut durumda 23 narkotik dedektör köpeği, dört silah-mühimmat-patlayıcı dedektör köpeği ve üç çay-tütün dedektör köpeği olmak üzere toplam 30 dedektör köpek sınır kapılarında görev yapıyor. Bugün eğitimleri tamamlanan beş narkotik dedektör köpeği ve idarecileri de 20 Haziran 2011 tarihinde tayin edildikleri yerlerde göreve başlayacak. Dört çay-tütün dedektör köpeği ile idarecisi de 24 Haziran 2011 tarihinde sertifikalarını alacak.