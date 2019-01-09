Dedektifler faili meçhul cinayeti aydınlattı  - Mezar kazıldı, katil oğlunun arkadaşı çıktı

ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da 3 yıl önce evinde ölü bulunan ve oğlunun isteği üzerine cesedi mezardan çıkartılan Şehriban Tokuştepe\'nin (67), boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay günü Şehriban Tokuştepe\'nin oğlu Batuhan Çobancık\'ı (34) arayarak, \"Annene ulaşamıyorum, evi kontrol et\" diyen Doğan Sevilgen (35) ise cinayet zanlısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Olay, 14 Aralık 2015 tarihinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Yenimahalle ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 520. Sokak\'ta ikamet eden Şehriban Tokuştepe tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. İddiaya göre, Şehriban Tokuştepe\'nin oğlu Batuhan Çobancık\'ı arayan Doğan Sevilgen, \'annenden haber alamıyorum, evi kontrol et\' demesi üzerine Çobancık, Sevilgen\'e \'git eve sen bak\' dedi. Hemen ardından polisi arayan Doğan Sevilgen, \'arkadaşının, annesinden haber alamadığını ve eve gidip çilingirle kapıyı açacağını\' beyan ettiği öğrenildi. Kapıyı kesinlikle açmaması konusunda Sevilgen\'i uyararak hemen adrese gelen polis ekipleri, uyarılara aldırış etmeden eve giren Doğan Sevilgen\'i ve Tokuştepe\'nin banyodaki cesedini buldu. Cenaze üzerinde incelemede bulunan belediye tabibi, ölümün normal olduğunu belirterek dosyayı kapattı. Tokuştepe\'nin cenazesi aynı gün içinde Karşıyaka Mezarlığı\'na defnedildi.

MEZAR AÇILDI CESET TEKRAR İNCELENDİ

Annesinin normal yollarla öldüğüne inanmayan Orhan Pala (48), Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak mezarın açılmasını talep etti. Kabrinden çıkarılan cenaze, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerde Tokuştepe\'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Adli Tıp Kurumu\'nun raporuna istinaden çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, kayıtlara faili meçhul olarak geçen olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu.

YALAN İFADELER ZANLIYI ELE VERDİ

Tekrar olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, olay günü polis tarafından \'çilingirle kapıyı açma, bizi bekle\' uyarılarına aldırış etmeden eve giren ve arkadaşını arayarak \'annenden haber alamıyorum, nerede\' diye soran Doğan Sevilgen\'in üzerinde yoğunlaştı. Sevilgen, özel ekip tarafından 6 Ocak 2019 tarihinde gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüphelinin, olay günü polise verdiği ifadeleri karşılaştıran ekipler, Sevilgen\'in çok sayıda farklı beyanda bulunduğunu ve bunların tamamen yalan olduğunu görüntüleriyle birlikte kanıtladı. Tüm bunlara rağmen atılı suçları kabul etmeyen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ölü bulunduğu evde tek başına yaşadığı öğrenilen Şehriban Tokuştepe\'nin daha önce 3 evlilik yaptığı ve son evlendiği Bedirhan Tokuştepe\'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

TOZLU RAFLARDAKİ DOSYALAR TEK TEK İNCELENİYOR

Tozlu raflardaki dosyaları indirip bir bir inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekip, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Görüntü dökümü:

- Katil zanlı Doğan Sevilgen\'in emniyetten çıkarılması

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA