Dedektif gibi iz sürdü, plan yaptı; 14 yaşındaki kızını taciz eden şahıs komşuları çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Sevilay B., 14 yaşındaki kızını Instagram üzerinden mesajlar göndererek taciz eden kişiyi yakalamak için dedektif gibi iz sürüp, plan yaptı. Kızıymış gibi konuşan Sevilay B. bu şahıstan fotoğraf göndereceğine söz vererek yakınlardaki markete 50 lira para bırakmasını istedi. Tuzağa düşen şahıs parayı bıraktığı sırada market kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen Sevilay B. bu şahsın evli, iki çocuk babası komşuları olduğunu öğrenince şoke oldu.

Sevilay B. görüntülerle birlikte polise başvurarak tacizcinin yakalanmasını istedi. Sevilay B. ile 14 yaşındaki kızı hakkında savcılık tarafından koruma kararı çıkartıldı. Olaydan sonra kayıplara karışan tacizci her yerde aranıyor. Anne Sevilay B, "Kızımın başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Kızımı sokağa bile çıkartamıyorum. Kızımı rahatsız eden sapığın evli iki çocuk babası karşı komşumuz çıkması beni çok şaşırttı. Bir an önce yakalanmasını istiyorum" diyerek yardım istedi

Sabah gazetesinin haberine göre, Sevilay B., 14 yaşındaki kızı Z.B.'nin son dönemdeki hal ve hareketlerinden şüphelendi. Daha sonra kızının sosyal medya üzerinden iki ay boyunca bir tacizci tarafından rahatsız edildiğini öğrendi. Z.B. kendisini rahatsız eden tacizciyi engellemesine karşın, şüpheli yeni hesaplar açıp taciz etmeyi sürdürdü. Tacizci, 14 yaşındaki kızdan çıplak fotoğraflar istedi. Tacizcinin 'seni her gün görüyorum' deyip, küçük kızın nerelere gittiğini de söylemesi üzerine anne Sevilay B. paniğe kapıldı. Tacizcinin yakınlarda biri olduğunu tahmin eden anne dedektif gibi iz sürüp, plan yaptı.

Sevilay B. instagram üzerinden kızıymış gibi tacizci ile konuşmaya başladı. Tacizciye istediği fotoğrafları atacağını söyleyen Sevilay B., "Bir arkadaşıma borcum var" diyerek 50 lira para istedi. Bu isteği kabul eden şüpheli, parayı yakındaki markete bırakacağını söyledi. Söz verdiği markete giderek parayı bırakan şüpheli saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan Ali Danacı'yı her yerde arıyor.