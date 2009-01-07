Dedektif büyükelçi Tuğba’yı buldu

Bangladeşli bir ailenin kaçırdığı beş yaşındaki Tuğba Aksu Türkiye’nin Dakka Büyükelçisi Şakir Torunlar’ın dedektif gibi iz sürmesi sonucu bulundu ve büyükelçiliğe alındı.



Adı, ‘Rabba’ diye değiştirilen Tuğba’nın yarın Türkiye’ye getirilmesi beklenirken, ailesi sevince boğuldu. Baba Halil Aksu, telefonla konuştuğu kızının kendisine “Baba seni çok özledim” dediğini anlattı. Annesiyse Tuğba’nın bulunduğuna hâlâ inanamadığını belirterek, “Sabırsızlıkla kapıdan içeri gireceği günü bekliyorum. Hâlâ inanamıyorum.” dedi.



‘Umreye götüreceğiz’



Yaklaşık 1.5 yıl önce Fatih’teki bir gecekonduda oturan Aksu ailesinin, çocuğu olmayan Bangladeşli komşuları Abdulselam Begüm ile eşi Fatma Begüm’ün, gördükleri rüyada bir kişinin kendilerine “çok sevdiğin bir çocuğu umreye getir, çocuğun olacak” dediğini anlatmış, Aksuların kızı Tuğba’yı Umre’ye götürmek istemişti. Aksu ailesi komşularını kırmayıp Tuğba’yı vermişti.



Aradan uzun zaman geçmesine karşın, bir daha komşularından ve kızları Tuğba’dan haber alamayan baba Halil Aksu, 19 Ağustos 2007’de Fatih Emniyet Müdürlüğüne başvurarak o tarihte dört yaşında olan Tuğba’nın kaçırıldığı iddiasıyla Begüm Ailesi’nden şikâyetçi olmuştu. Polisin, Bangladeşli çiftin, sahte belgelerle Tuğba’yı ülkelerine kaçırdığını saptamıştı.



Bu tespitin ardından Dışişleri Bakanlığı devreye girdi, Dakka’daki Türk Büyükelçisi Şakir Torunlar, konuyla bizzat ilgilenmeye başladı. Türk polisi de interpol aracılığıyla sarı bülten yayınladı. Türk Büyükelçiliği’nin ısrarlı uğraşları ve Bangladeş makamlarının devreye girmesi sonucu Bangladeş polisi Begüm Ailesi’nin izini buldu ve Tuğba’yı alıp büyükelçiliğe teslim etti.



Adını ‘Rabba’ yapmışlar



Tuğba’nın bulunması ailesine haber verildi ve ardından baba Halil Aksu ile kızı Tuğba telefonla görüştürüldü. Baba Halil Aksu, kızının “Baba, seni çok özledim. Burada sadece pilav yedim. Bana oyuncaklar aldılar” dediğini anlattı. Halil Aksu, kızı Tuğba’nın adının Begüm Ailesi tarafından ‘Rabba’ diye değiştirildiğini de belirtti.



‘Sabırsızlıkla bekliyorum’



Tuğba’nın annesi Gülten Aksu, müjdeyi alınca sevinç gözyaşları döktü. Kızına aldığı gelinliği gazetecilere gösteren anne Gülten Aksu, kızının geleceği günü hasretle beklediğini söyledi. Kızının Bangladeş’te bulunduğu haberini alınca çok mutlu olduğunu belirten anne Aksu, “Kocam telefonla kızımla konuşmuş, sesini duymuş. Sağlık durumu iyiymiş. Buraya oranın polisleri tarafından getirilecekmiş. Sabırsızlıkla kapıdan içeri gireceği günü bekliyorum. Hâlâ inanamıyorum. Kapıdan içeriye girdiğinde ancak inanabilirim” dedi.



Kızının tavuk yemeğini çok sevdiğini anlatan anne Gülten Aksu, gelince ona tavuk pişireceğini anlattı. Anne Aksu, “1,5 senedir ne çektiğimi Allah biliyor. Canıma kıymayı bile düşündüğüm zamanlar oldu. Ancak ben ölürsem diğer dört çocuğuma kimin bakacağı aklıma geldi.” dedi.