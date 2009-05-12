Dedektif Banderas!

İspanyol oyuncu Antonio Banderas, yeni filmi "The Big Bang"de kayıp striptiz yıldızının izini süren bir özel dedektifi canlandıracak.



Variety dergisindeki haberde, Tony Krantz'ın polisiye filminin çekimlerinin Eylül ayında başlayacağı belirtildi.



Antonio Banderas, bu yılın Oscar ödüllerinin süpüren "Slumdog Millionaire" filminin Hintli başrol oyuncusu Freida Pinto ile birlikte oynadığı, Woody Allen'yönettiği filmin çekimlerini yeni tamamladı. Bu filmin ismi ise henüz sinemaseverlere açıklanmadı. (AA)

