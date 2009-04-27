Dededen torunlarına tehlikeli şehir turu

Adana’da oturan 65 yaşındaki Yaşar Sabah, 2 torununu bisikletinin selesine monte ettiği teneke kutu içine bindirirken, olası tehlikelere aldırmadan kent içinde gezdirdi.



Kentin en işlek caddelerinden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda giden Yaşar Sabah, adlarını söylemek istemediği 3-5 yaşlarındaki iki kız torununu kalabalık trafiğin içerisinde bisikletiyle dakikalarca gezdirdi. Bisikletin selesindeki yolculuk eden 2 kız çocuk, hallerinden memnun görünürken, onları görenlerin yürekleri ağızlarına geldi. Apartman görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Sabah, ``Bu yaptığınız tehlikeli değil mi?'' sorusuna, ``Hiç tehlikeli değil. Anneleri gezmeye gidince ağladılar. Ben de onları gezmeye çıkardım. Yıllardır bisiklet kullanırım. Bu güne kadar hiç kaza yapmadım. Allah'ın izniyle bundan sonra da yapmam. Ben Adana'dan, Tarsus'a kadar bisikletle gidiyorum'' dedi.



Yaşar Sabah, teneke kutu içinde iki büklüm oturan torunlarının bulunduğu bisikletinin pedallarına yüklenip, trafikte gözden kayboldu.

