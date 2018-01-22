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Dede ve torunu trafik kazasında öldü

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kamyona çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilin sürücüsü İlyas Zemur (32) ile dedesi Abbas Zemur (65), yaşamını yitirdi

22 Ocak 2018 20:59

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde, kamyona çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilin sürücüsü İlyas Zemur (32) ile dedesi Abbas Zemur (65), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam ilçe girişinde meydana geldi. Şanlıurfa yönünden ilçe merkezine ilerleyen İlyas Zemur yönetimindeki 34 SPF 78 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 20 ASP 40 plakalı kamyona çarptıktan sonra şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İlyas Zemur ile dedesi Abbas Zemur araçta sıkışıp yaralandı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 2 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılar, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

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