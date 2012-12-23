Dede torununa tecavüz etti; 'Başkası yapacaktı, ben yaptım' dedi

Tekirdağ'da 71 yaşındaki üvey dede Hüseyin D., 12 yaşındaki zihinsel engelli torununa tecavüzden tutuklandı. Zanlının ifadesinde "Başkası yapacaktı, ben yaptım" dediği öğrenildi.

Tekirdağ’da 2 yıl boyunca 12 yaşındaki üvey torunu zihinsel engelli Ç.S’ye tecavüz eden 71 yaşındaki dede Hüseyin D., tutuklanarak cezaevine konuldu. Hüseyin D. Polisteki ifadesinde “Başkası yapacaktı, ben yaptım. Torumum istedi. Kendi isteği ile yaptım.” dedi.

Bunun özerine öğretmen durumu polise bildirdi. Polis Ortacami Mahallesi’nde oturan küçük kızın anne annesinin ikinci kocası olan 71 yaşındaki dede Hüseyin D., isimli dedeyi göz altına aldı. Anne babası ayrı olan Ç.S’nin 3 yıldır anneanesi ve üvey dedesinin yanında kaldığı öğrenildi.

Poliste verdiği ifadede küçük kızla birlikte olduğunu itiraf eden Hüseyin D., “Başkası yapacaktı ben yaptım. Zorla yapmadım. Torunum kendi istedi. Onun isteğiyle birlikte olduk. Ben zor kullanmadım. Yapmamı o istedi.” dedi.

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan mağdure Ç.S, 2 yıldır dedesinin zorla kendisi ile birlikte olduğunu ve elle taciz ettiğini iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi’ne çıkartılan 71 yaşındaki Hüseyin D. ‘Cinsel İstismar’ suçlamasıyla tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Cezaevi’ne konuldu. Elleri kelepçeli adliyeye getirilen Hüseyin D. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.