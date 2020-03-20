DEDAŞ, Mardin'de başlattığı elektrik kesintilerini tepkiler üzerine durdurdu

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) Mardin Derik'in kırsal mahallelerinde başlattığı elektrik kesintilerine, yurttaşların yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tepki göstermesinin ardından durdurdu.
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre DEDAŞ, Mardin'in Derik ilçesine bağlı onlarca mahallede, faturalar ödenmediği gerekçesiyle başlattığı elektrik kesintilerini tepkiler üzerine durdurdu.
Kuyulu (Selmê) Mahallesi'nde yaşayan Hasan Taşkıran, DEDAŞ ekiplerinin gece saatlerinde enerji vermeye başladığını ve sonrasında su pompalarının çalışmaya başladığını aktardı. Taşkıran, pompalarının çalışmasıyla birlikte suların akmaya başladığını söyledi.
Kesintilere ilişkin yurttaşlar, Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, temizlik ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirtmişti.